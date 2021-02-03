國防部：明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　預計2024年全面實施

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

國防部3日表示，為確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力，今年將針對8年教召未滿4次之軍、士官，解除編管期自8年延長為12年。此外，國防部將自明年起試行「1年1訓、1次14天」，規劃在2024年全面施訓。

國防部3日上午召開例行記者會，就「110年教育召集執行作法」、「國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃」、「春節假期國軍醫院醫療服務不中斷」等主題進行說明。

全民防衛動員室主任韓岡明在記者會指出，依照《兵役法》施行法第27條規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限、每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。

韓岡明說，為滿足後備部隊選充需求，自今年起解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

韓岡明表示，今年的教召訓練將自3月9日起實施，教召令已於1月28日起依排定梯次依序寄發，原則上仍採取「2年1訓、一次5至7天」，不過今年是最後一次，明年開始將試行「1年1訓、1次14天」，並規劃在2024年全面施訓。

全民防衛動員室事後補充說明，今年起解除「編管 8 年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之志願役及義務役軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，有效維持後備部隊戰力。

全民防衛動員室強調，教召方式調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型規劃自2022年試行，預於2024年全面實施，試行階段期間與現行作法「隔年施訓、每次5至7天」雙軌同步執行，並非現行作法「隔年施訓」僅至今年截止。

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