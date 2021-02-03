全球最富君主！泰王擁1.2兆穩坐榜首　汶萊蘇丹「每次理髮56萬」

▲ 泰王瓦吉拉隆功於2019年5月加冕，亦稱拉瑪十世。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Netflix熱門影集《王冠（The Crown）》以英國王室為背景，在全球廣受好評，也使劇迷對各國貴族神秘又奢華的生活愈發好奇。若論名氣，英國女王伊莉莎白二世在全球貴族中數一數二，她本人顯然也曾觀賞這部劇。但若是論財富，由泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）穩居全球榜首，第二名則是汶萊蘇丹包奇亞（Hassanal Bolkiah），二人都較英國女王有錢得多。

《南華早報》統計各國君主截至2021年1月的淨資產，最為富有的5位如下：

NO.1 泰國國王瓦吉拉隆功

▲ 泰王與貴妃詩妮娜。（圖／達志影像／美聯社）

父親阿杜德（Bhumibol Adulyadej）2016年去世後不久，瓦吉拉隆功登上王位，成為雀克里王朝第10任國王，截至1月的資產價值高達430億美元（約新台幣1.2兆）。

根據《財星》（Fortune）雜誌，泰王大部分財富來自他持有的泰國匯商銀行及皇象水泥公司股份。泰國匯商銀行為該國最大銀行之一，皇象水泥公司則是泰國最大工業集團。此外，泰王的投資組合還包括約6500公頃的優質土地，以及超過4萬份與開發商的租賃合約。

至於他如何花錢，據稱泰王熱愛會飛的玩具，坐擁一支由38架噴射機及直升機組成的機隊。貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）也恰好是一名飛行員。

NO.2 汶萊蘇丹包奇亞

▲ 汶萊蘇丹包奇亞。（圖／達志影像／美聯社）

包奇亞自榜首滑落至第二名，淨資產仍高達280億美元（約新台幣7828億），大部分來自該國龐大的石油資源。他的財富大多必須用來維持有多達1788個房間的宮殿、5000輛汽車（包括數百輛勞斯萊斯），且據報他每次理髮須花費2萬美元（約新台幣56萬）。

NO.3 沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）

▲ 沙烏地阿拉伯國王沙爾曼出訪亞洲。（圖／路透社）

沙爾曼身價高達180億美元（約新台幣5032億），財富來自王室1.4兆美元投資組合的一部分，包括世界天然氣及石油巨頭——沙烏地阿拉伯國家石油公司。他和34歲的兒子、沙國王儲穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman）都熱愛昂貴的遊艇和繪畫。

NO.4 阿聯總統哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）

哈里發是阿聯最富有酋長國阿布達比的世襲統治者，使他成為全球第四富有的君主。他目前擁有150億美元（約新台幣4194億）的主權財富基金，資產價值據報為830億美元（約新台幣2.3兆）。

他的財富主要來自阿聯的石油資源。另有文件指出，他在倫敦擁有許多豪華房產，價值超過17億美元（約新台幣475億）。

NO.5 摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）

穆罕默德六世的淨資產約落於20億至80億美元（約新台幣559億至2237億元）之間，為全球第五富有的君主。他從已故的父親哈桑二世（King Hassan）手中繼承國家投資公司（SNI）35%的股份，財富隨之增加。他的投資組合還包括該國最大銀行Attijariwafa、礦業集團Managem、製糖公司Cosumar及乳品公司Centrale Danone股票。

外界對他如何花錢所知甚少，但《富比士》在他被公認為非洲最有錢國王的2014年揭露，他的宮殿日常營運預算為96萬美元（約新台幣2684萬）。

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