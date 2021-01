女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

▲英女王伊莉莎白二世、菲利浦親王、安妮公主、查爾斯王子與安德魯王子。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

社會大眾對於王室的生活總是充滿好奇,BBC曾經在1969年播出一部關於英國王室的紀錄片,吸引超過3.5億人,結果卻被白金漢宮要求下架,至此從未再播出過。沒想到近日卻神秘外流,被人上傳至YouTube,不過YouTube在收到版權通知後,已立即移除該影片。

