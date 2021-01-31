女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

▲英女王伊莉莎白二世、菲利浦親王、安妮公主、查爾斯王子與安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

社會大眾對於王室的生活總是充滿好奇，BBC曾經在1969年播出一部關於英國王室的紀錄片，吸引超過3.5億人，結果卻被白金漢宮要求下架，至此從未再播出過。沒想到近日卻神秘外流，被人上傳至YouTube，不過YouTube在收到版權通知後，已立即移除該影片。

An infamous 1969 fly-on-the-wall documentary about the British royal family, supposedly banned by Queen Elizabeth II for decades for giving the public an overly intimate view of the royals, has been mysteriously leaked onto YouTube. https://t.co/qmELPalFZt — CNN (@CNN) January 29, 2021

根據CNN報導，BBC在1969年製作了一部《王室》（Royal Family）紀錄片，向社會大眾展示了英國王室的日常生活，當時首播就吸引數百萬人觀看，據估計，至少累計超過3.5億人收看這部紀錄片。結果英國女王伊莉莎白二世認為，紀錄片中有太多王室的私密畫面，因此要求下架影片，至今都未再播出過。

The royals as you've NEVER seen them before! Leaked documentary gives a very candid view of the family https://t.co/Jrm6mhivFu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 29, 2021

不過，日前這部影片竟神秘外流，悄悄在YouTube上架，但YouTube在收到版權通知後，已立即移除該影片。據了解，這部影片中紀錄了王室的日常生活與對話，除了女王和家庭成員一起用餐的畫面外，影片中女王還將美國大使形容成大猩猩，「有一隻大猩猩，我遇到了最可怕的麻煩，他身體很短，手臂很長。」

在1960年代，社會大眾認為王室和日常社會脫節，因此這部紀錄片被視為王室想重新和社會連結，拍出像是女王從錢包找零錢，替愛德華王子（Prince Edward）買糖果吃的畫面等。不過，伊莉莎白女王的女兒安妮公主（Princess Anne）對這部紀錄片相當不滿，「這是個爛主意，當你自小就受到關注，你最不需要的就是更多的接觸。」

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