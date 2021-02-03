春節將至屏縣全力查緝違法屠宰流入市場　最重罰10萬

▲農曆春節將屆，屏縣全力查緝違法屠宰流入市場，最重罰10萬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將屆，國內肉品需求量大增，為防範未經合法屠宰及衛生檢查的家畜禽屠體流入市面，屏東縣政府提醒消費者切勿購買來源不明及價格低的肉類商品，並選購擁有合格屠檢標章及通過認證的優良畜、禽肉品類商品，以保障消費者自身健康和生產者最大權益。

縣府農業處表示，近期已展開違法屠宰查緝工作，為避免不肖業者伺機違法屠宰家畜、家禽，並對轄內列管處所加強查緝並對各市場攤販加強宣導，一經查獲違法屠宰或販賣未經屠宰衛生檢查合格之肉品，將依畜牧法相關法規開罰。

農業處籲請民眾勇敢檢舉不法，若發現有違法屠宰或販售情形，可撥打1999便民專線或屏東縣政府08-7320415檢舉，經聯合查緝小組查獲違法屠體的業者，將依畜牧法處新臺幤2萬至10萬罰鍰，若情節重大者處1年以下有期徒刑或併科新臺幣10萬元以下罰金，若查獲有違法屠宰情事將依法處分，請業者勿以身試法。

縣府提醒民眾要認明合法家畜禽屠宰標章，選用經合法衛生檢疫處理的電宰家畜禽，買的安心、吃的放心。

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