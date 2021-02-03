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新冠疫苗接種有譜！南韓2月醫療人員+高齡者先打　當局大規模排演

▲▼首爾國立中央醫療院針對新冠疫苗低溫冷凍保存進行事前演練。（圖／達志影像）

▲首爾國立中央醫療院針對新冠疫苗低溫冷凍保存進行事前演練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著英國、美國等陸續開放接種新冠疫苗，南韓也即將於2月正式開放全民依序接種，目前位於首爾國立中央醫療院的預防接種中心已準備就緒，COVAX機制取得的輝瑞疫苗、與阿斯利康簽約預購的疫苗將陸續抵達南韓。對此，總統文在寅親自前往仁川國際機場督導疫苗配送模擬訓練，規模彷彿反恐作戰演習。

根據《韓聯社》報導，南韓政府將計畫優先針對處在新冠防疫作戰最前線的醫師、護理師、醫院職員等實施新冠疫苗施打。在據點專科醫院、傳染病專科醫院、重症患者治療中心、生活治療中心等防疫前線服務的9900名醫師、29200名護理師、其他9800名醫療人力等共48900多人是首要接種重點。

▲▼仁川機場3日實施新冠疫苗運抵配送演練。（圖／達志影像）

▲仁川機場3日實施新冠疫苗運抵配送演練。（圖／達志影像）

近5萬多名醫療前線人力預計優先施打透過COVAX取得的輝瑞疫苗，首都圈以首爾市中區國立中央醫療院的中央預防接種中心為首要施打據點，接著依序在中部地區（順天鄉大學天安醫院）、湖南地區（光州朝鮮大學醫院）、嶺南地區（梁山釜山大學醫院），針對各地區醫療人員進行接種工作。

另外，政府還計畫將被列為高染病風險場所的療養醫院、療養機構、老人安養機構等患者與工作人員共77萬6900多人，列為今年第1季的接種目標。

在新冠疫苗運抵南韓後，為了如實做好配送、保存等作業，南韓政府、軍警、民間業者共同組成輸送支援本部，於3日上午在仁川國際機場大韓航空第2貨物集散中心進行模擬訓練，以應付未來可能發生的所有突發狀況，而總統文在寅親自前往現場督導，同時參觀疫苗下機後運送置物流倉庫的過程。

▲▼總統文在寅親自前往仁川機場視察新冠疫苗配送演練。（圖／達志影像）

▲總統文在寅親自前往仁川機場視察新冠疫苗配送演練。（圖／達志影像）

依照計畫，新冠疫苗抵達南韓下機後，將會被放入大韓航空特別製造的運輸用冷凍貨櫃，透過電池控制貨櫃溫度達100小時，每輛冷凍貨櫃可裝6萬劑疫苗。

國土交通部長卞彰欽（변창흠）表示，「疫苗運送班機一旦進入我國（南韓）領空，航空管制員利用最短的航路，賦予仁川機場管制優先權，並監控全程。一般來說，從抵境到從機內搬出疫苗約耗時45分，設法將程序縮短至15分。」

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