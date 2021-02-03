　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立春存錢大開運！民俗專家曝「吸財氣」秘法　這地方一定要去

▲▼知名民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲知名民俗專家廖大乙建議大家，今日（立春）有空可以到銀行過財氣。（圖／廖大乙提供）

記者徐愷昕／採訪報導

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，象徵春天開始，晚上10時59分便正式告別庚子鼠年，踏入辛丑牛年！俗話說「好的開始就是成功的一半」，對此，知名民俗專家廖大乙也建議大家今天有空可以到銀行「過財氣」、「吸財氣」，因為立春存錢象徵「錢入財庫」，開運將可帶來一整年好運。

國曆2月3至5日太陽過黃經315度為「立春」。立是「開始」，春則含有「蠢動」之意，立春表示萬物開始有生氣，又象徵春天的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼知名民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙也提醒大家立春這天不要喝醉、不要沉迷遊戲、不可貪睡。（圖／廖大乙提供）

廖大乙指出，春為歲首，古時在立春前夕，天子還會率領文武大臣出城迎接春神，農民常根據立春天氣預期一年的收成，故有農諺「春濛晒死鬼、夏濛出大水」；另立春此時大地回暖，春雨綿綿正是春耕的最佳時刻，現今社會為鼓勵農民努力生產，也特定這天為「農民節」以表揚傑出農民。

廖大乙表示，先人們相當重視立春，認為在這天開運可決定一整年的好運，其中最關鍵的一招開運法便是「存錢」，因此建議大家今天有空不妨到銀行「過財氣」、「吸財氣」，將現金存款帶到銀行存進帳戶內，以啟動個人的財庫，立春存錢象徵「錢入財庫」，代表這一年將財源廣進，吸財入袋、有賺有存；但若是上一年財運不佳，可以考慮找未開戶過的銀行開新戶，存入110或119元，有「救急」作用。

廖大乙強調，若到了銀行也別忘了喝點銀行的水，因為銀行被視為「財庫」，在財庫中的水被視為「發財水」，水同時又代表「錢財」，開運之餘讓自己沾沾財氣，一定能旺上加旺，好運連連！

最後，廖大乙也提醒大家立春不要喝醉、不要沉迷遊戲、不可貪睡，反而應該趁陽氣回暖之時多早起走動；盡量保持好心情，避免與別人起衝突或爭執；另春回大地、萬物開始萌生之時也不宜理髮。

廖大乙再言，立春這天盡可能別見血，有需要動刀殺生的事情先暫時緩緩，且為了不打壞整年的安穩也不宜搬遷，媳婦這天也不該回娘家，因為「回春」恐有再嫁之意。

►偷偷分享少女秘密！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台南6死車禍駕駛女友國中畢業就離家　媽靠剪檳榔養大她
樂透投注不用現金！50枚東森幣1注「天天開出100萬大獎」
美女醫「離婚信」字句都談錢　雙胞胎現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃「清零計畫」3日啟動　鄭文燦：若沒風險2月6日恢復營運

全台雨！「充沛水氣鋒面」來襲時間曝　今起連7天好天氣

「陳主持人」質疑政府扶植國產疫苗廠圖利　周玉蔻爆氣要她閉嘴

疫情燒春節爆退訂潮！過年旅行團剩1成、花蓮住宿少2成

2張「手部X光」照片瘋傳！專家：別逼學齡前孩子學寫字

IKEA去嘉義不來台南？那是快閃店...台南市經發局：合作是商業機密

立春存錢大開運！民俗專家曝「吸財氣」秘法　這地方一定要去

全台83家郵局今起換新鈔也要「實聯制」　比照7大公股銀行

中捷綠線新軸心正線測試完成　農曆春節後全線載重測試

快訊／部桃清零計畫今展開「3天採檢2088人」　陳時中1400親說明

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

部桃「清零計畫」3日啟動　鄭文燦：若沒風險2月6日恢復營運

全台雨！「充沛水氣鋒面」來襲時間曝　今起連7天好天氣

「陳主持人」質疑政府扶植國產疫苗廠圖利　周玉蔻爆氣要她閉嘴

疫情燒春節爆退訂潮！過年旅行團剩1成、花蓮住宿少2成

2張「手部X光」照片瘋傳！專家：別逼學齡前孩子學寫字

IKEA去嘉義不來台南？那是快閃店...台南市經發局：合作是商業機密

立春存錢大開運！民俗專家曝「吸財氣」秘法　這地方一定要去

全台83家郵局今起換新鈔也要「實聯制」　比照7大公股銀行

中捷綠線新軸心正線測試完成　農曆春節後全線載重測試

快訊／部桃清零計畫今展開「3天採檢2088人」　陳時中1400親說明

張綱維求交保再遭駁回　籌6千萬稱「母病重」...法院：無關本案

緬甸強人敏昂萊首發聲　政治野心曝！接班軍政府全因遇見他

國防部：志願役教召8年未滿4次　編管期延長至退伍12年

28歲孔令元自嘲戀愛絕緣體　喊話「國民男神」奪初吻 

緬甸人民上街反政變！防護衣寫「獨裁必敗」　醫護揚言罷工

部桃「清零計畫」3日啟動　鄭文燦：若沒風險2月6日恢復營運

英變種病毒「再現新突變」　研究驚曝疫苗減效！竟能避開抗體作用

奇美醫雙鏡聯合碎石手術　治療複雜性腎結石新術式

快訊／台中追撞車禍！小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

長榮、陽明挑戰月線「2天漲15%」　網嗨：憂鬱航海王變快樂

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

即／部桃轉院病患肺炎死亡　鄭文燦曝法醫採檢結果

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

案913「裝病騙篩檢」將開罰　藥師點破1件事

這3例確診被反覆問　前台大醫嘆：台灣真是平行世界呀

婆媳爭論影片被曝光！　美女醫189字埋伏筆

更多熱門

相關新聞

立春到！強對流鋒面襲過年　今晨9.5℃白天飆28度

立春到！強對流鋒面襲過年　今晨9.5℃白天飆28度

今天（3日）是24節氣的「立春」，6縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的9.4度。氣象專家吳德榮提醒，最新美歐模式皆模擬，下周三小年夜、下周四除夕前後有一波「對流性」較強的鋒面快速通過，持續約一整天，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨。氣象局預報員林定宜則說，小年夜前後水氣比較多，但目前國際模式還不是很穩定，仍要再觀察。

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

過年前後「2星座」運勢最旺

過年前後「2星座」運勢最旺

《鬼滅之刃》釋出日習俗節分面具

《鬼滅之刃》釋出日習俗節分面具

早餐破費3千！碎紙基專挑藍的咬

早餐破費3千！碎紙基專挑藍的咬

關鍵字：

立春節氣廖大乙招財

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面