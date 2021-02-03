立春存錢大開運！民俗專家曝「吸財氣」秘法　這地方一定要去

▲知名民俗專家廖大乙建議大家，今日（立春）有空可以到銀行過財氣。（圖／廖大乙提供）

記者徐愷昕／採訪報導

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，象徵春天開始，晚上10時59分便正式告別庚子鼠年，踏入辛丑牛年！俗話說「好的開始就是成功的一半」，對此，知名民俗專家廖大乙也建議大家今天有空可以到銀行「過財氣」、「吸財氣」，因為立春存錢象徵「錢入財庫」，開運將可帶來一整年好運。

國曆2月3至5日太陽過黃經315度為「立春」。立是「開始」，春則含有「蠢動」之意，立春表示萬物開始有生氣，又象徵春天的開始。

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▲廖大乙也提醒大家立春這天不要喝醉、不要沉迷遊戲、不可貪睡。（圖／廖大乙提供）

廖大乙指出，春為歲首，古時在立春前夕，天子還會率領文武大臣出城迎接春神，農民常根據立春天氣預期一年的收成，故有農諺「春濛晒死鬼、夏濛出大水」；另立春此時大地回暖，春雨綿綿正是春耕的最佳時刻，現今社會為鼓勵農民努力生產，也特定這天為「農民節」以表揚傑出農民。

廖大乙表示，先人們相當重視立春，認為在這天開運可決定一整年的好運，其中最關鍵的一招開運法便是「存錢」，因此建議大家今天有空不妨到銀行「過財氣」、「吸財氣」，將現金存款帶到銀行存進帳戶內，以啟動個人的財庫，立春存錢象徵「錢入財庫」，代表這一年將財源廣進，吸財入袋、有賺有存；但若是上一年財運不佳，可以考慮找未開戶過的銀行開新戶，存入110或119元，有「救急」作用。

廖大乙強調，若到了銀行也別忘了喝點銀行的水，因為銀行被視為「財庫」，在財庫中的水被視為「發財水」，水同時又代表「錢財」，開運之餘讓自己沾沾財氣，一定能旺上加旺，好運連連！

最後，廖大乙也提醒大家立春不要喝醉、不要沉迷遊戲、不可貪睡，反而應該趁陽氣回暖之時多早起走動；盡量保持好心情，避免與別人起衝突或爭執；另春回大地、萬物開始萌生之時也不宜理髮。

廖大乙再言，立春這天盡可能別見血，有需要動刀殺生的事情先暫時緩緩，且為了不打壞整年的安穩也不宜搬遷，媳婦這天也不該回娘家，因為「回春」恐有再嫁之意。

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