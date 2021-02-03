立春「六星連珠」災難爆發！22:58交節氣　命理師預警：股市最低點

▲立春「六星連珠」災難爆發！命理師預警：股市最低點。（圖／邱彥龍提供）



記者許力方／綜合報導

3日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，為24節氣中的第一個，象徵春天開始，命理老師邱彥龍直指，深夜將交節氣，天象將現「六星連珠」，他預警2月5日起一個月將會出現股市最低點，「切勿抱股過年」，而感情上的糾纏，包括性騷擾、弊案等都會浮上台面，疫情會傳播，但只要自身管理好就能防堵。

「迎春打春占春時，斗指寅木修仁德。疏肝護目勿急躁。一杯閒茶友共歡。」邱彥龍指出，3日深夜10時58分交節氣，庚子鼠年立春到，保持愉快的心情，伴家人與身邊所愛，正值正念，止惡揚善，謹言慎行，勿過多的攻擊與傷害，《易經．蹇卦》：君子反身修德，淘汰自我弊端，更新美好將來。

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▲雞排妹與翁立友陷入性騷擾疑雲。（圖／資料照）



天象影響之下，邱彥龍預警，2月5日至3月4日這一個月將會出現股市最低點，切勿抱股過年，而感情上的糾纏，三角、多角關係、醜聞、性騷擾、弊案…等都會浮上台面，黑道、邪惡勢力、霸權、性暴力、老人都容易受到突如其來的影響與遏制，火災、爆炸、醫療、網路、科技、化學紛擾之事頻傳，地產、建築、礦山，受到疫情影響而停擺、破財、破損、破壞。

邱彥龍說，立春十二消息卦之地天泰，泰同作「汰」，天地不語，以象示之，2月10日天象現「六星連珠」，月亮、土星、金星、木星、水星、太陽位於同宮，天象告知「學會汰舊換新，無須過度恐慌。」疫情雖然會傳播，只要自身管理好，做好防護，勿接觸更多人群，就能防堵，多吃酸性水果，會有抵抗病毒的效果。

邱彥龍表示，人類的思維、陋習、貪婪、悲觀、多疑、嫉妒、恨、壓抑、挫折、偏激、欺騙需要被汰換更新，保持樂觀、自信、好運、仁慈、公正、同理心、愉快、和諧、智慧、不貪、務實責任，能更新自我，而「六星連珠」也是好運將至。

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