學測「新冰箱」最多人放這4種食物　評分原則：虛實整合可拿A+

▲110年大學學測，考生進考場畫面。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大考中心今（1日）針對學測國語文寫作能力測驗閱卷評分原則說明，閱卷召集人、政治大學中文系教授林啟屏表示，這次共分兩大題，若想要拿到A+級（22~25分），觀點要深入，且要有巧思並虛實整合。而第二大題「如果我有一座新冰箱」實體物最多人寫巧克力、水果、汽水和飯菜，虛體大多是回憶。

林啟屏說明，這次國文寫作能力測驗分兩大題，每題25分，共50分。第一大題分二小題，第一小題要求考生根據兩段文章內容，說明「忘情診所」與「健忘村」刪除部分記憶劇情差異。第二小題要求考生權衡利弊，說明對「經驗機器」上市立場。觀點深入切當，論述嚴謹，敘述完整，表達清晰，文辭精練者，得A+級（22~25分）。觀點切當，條理分明文辭暢達者，得A級（18〜21分）。

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而立場觀點明確，論述合理，文辭通順者，得B級（14~17分）。論述大致合理，文辭尚稱通順，偶有瑕疵者，得B級（10~13分）。若立場不清，敘述空泛，文辭欠通順者，得C+級（6~9分）。敘述雜亂，文句不通者，得C級（1~5分）。

▲林啟屏（右）說明國寫閱卷評分原則。（圖／記者許展溢攝）



第二大題要求考生以「如果我有一座新冰箱」為題，透過冰藏什麼（虚實皆可）的敘寫，抒發美好生活的期待能深刻描繪新冰箱的冰藏內容由此連結美好生活。林啟屏提到，截至目前的閱卷情形，實體物最多人寫巧克力、水果、汽水和飯菜。虛體內容則是記憶跟回憶，如同學寫出怕有失憶人生，及親情、友情保存在冰箱中，也有同學把純真童年、青春十七歲冰藏起來。

林啟屏表示，有些考生則對冰箱外觀描敘，白色面板居多，也有藍色綠色，冰箱大小有人分上中下三層，非常大氣，還有五層對開等各種，有人則認為有個小冰箱就足夠，以上是目前同學作答大致情況。若寫出虚實整合，富巧思者，得A+級（22~25分）。能具體描繪新冰箱的冰藏內容，由此連結美好順暢者，得A級（18~21分）能表達冰藏之物與期待生活的連結，文辭平順，得B+級（14~17分）。能表達冰藏之物與期待生活的連結，文辭大致通順，得B級（10〜13分）。只能觸及冰箱內的食與物，文辭平淺，得C+級（6~9分），無法掌握題旨，文辭抽劣者，得C級（1~5分）。

▲大考中心國寫閱卷進行中。（圖／記者許展溢攝）



林啟屏進一步說明，虛實整合要能夠把「情意感受」連接起來，要清楚描敘冰箱冰了這麼多虛實東西，但情意對象為何？若能連接起來就會給適當評價。如有考生把冰箱分成五格，有四格分春夏秋冬放水果，春天草莓，代表浪漫喜愛之情。夏天黃澄澄大芒果，有夏日衝浪心情。秋天放柿子，顏色跟楓葉很像有溫馨感。冬天想放梨子，可以把冬天帶回到家裡，讓一年是完整。而最後一格要把四季花朵全部冰進去，希望有美好時刻、未來。