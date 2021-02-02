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案913「裝病騙篩檢」要開罰？　藥師點破這不利防疫：很奇怪

▲▼韓籍僑民入境北京時，也須接受肛門新冠篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲指揮中心證實，案913裝病騙篩檢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

日前一名境外移入個案（案913），在日本、台灣兩地檢測了10次，共有2次採陽。不過，指揮中心卻質疑，案913為了想篩檢，竟謊稱自己有症狀，衛生局將依法處理。對此，藥師林士峰覺得超奇怪，並點出「無症狀不能篩檢的規定明顯不利防疫」的關鍵。

指揮中心公布的案913為本國籍30多歲男性，先前在日本確診，在日本共採檢7次，第1次陽性，其餘6次陰性；之後在台灣又採檢了3次，前2次都陰性，直到第3次才驗出陽性。莊人祥證實，男子為了篩檢裝病，目前地方衛生局正在調查，將依法處理。

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林士峰在臉書PO文，如果無症狀但是懷疑自己可能有新冠肺炎，質疑「就不能自由篩檢，要謊稱有症狀，先挨一張罰單再篩檢，不是很奇怪的事嗎？」他還說，國外的證據都顯示，無症狀感染者也具有傳染性，「雖然台灣還是低社區感染風險的國家，但是無症狀不能篩檢的規定明顯不利防疫。」

另外，宅神朱學恒2日也發文指出，「蝦密？之前dcard不是才吹謝謝他拼命採檢那麼多次救了台灣？」但現在又質疑案913為篩檢而裝病要開罰，直呼「這是什麼小啦！」讓他相當傻眼。

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