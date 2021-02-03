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這3例確診被反覆問　前台大醫嘆：台灣真是平行世界呀

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院前感染科醫師林氏璧表示，案889、案908和案913被反反覆覆提問，「台灣真的是平行世界呀」。至於關於採檢10次的案913，他則說，該案應該就是個疾病後期陰陰陽陽狀態的人。

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例（案914至916），分別自美國、日本及菲律賓入境；而無本土個案，已連3天「+0」。

▼指揮官陳時中2日依舊親自主持記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲▼0202中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

林氏璧2日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，案889、案908和案913被反反覆覆提問，「我不禁感嘆，哪個國家到現在還在執著一例一例的古典刻花疫調，斤斤計較兩人座位的位置，還有兩個人有沒有面對面，可不可能被傳染？台灣真的是平行世界呀。」

林氏璧說，前疾管局副局長施文儀先生去年2月21日曾在臉書疾呼，要指揮中心別再「刻花」，做學術層級的精緻疫調，只為總統和台灣爭一個不切實際的面子：無社區傳播，放著大局不做，陳時中指揮官也被這些瑣碎疫調細節綁架，無法思考未來的方向。林表示，「結果，我們刻花刻了一整年....必須說這古典精緻疫調還真有用呀。」

林氏璧也提到，關於案913，他的解讀基本不變，該案應該就是個疾病後期陰陰陽陽狀態的人，和俄羅斯芭蕾舞團、印尼移工還有案915都類似。

▼指揮官陳時中2日依舊親自主持記者會。（圖／指揮中心提供）

▲▼0202中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布的案913為本國籍30多歲男性，先前在日本確診，在日本共採檢7次，第1次陽性，其餘6次陰性；之後在台灣又採檢了3次，前2次都陰性，直到第3次才驗出陽性。指揮中心發言人莊人祥2日證實，男子為了篩檢裝病，目前地方衛生局正在調查，將依法處理。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有19名本土個案，其中1例不幸死亡；當中出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。

外界關心兩人基因比對與候診座位情況，陳時中2日表示，定序在進行中，這裡面這兩人關連性幾乎99%，再把基因定序做出來可能會更清楚，至於哪分哪秒、位子如何坐就沒有必要公布。

#明日啟動部桃清零計劃 #案913疑似謊報症狀為了多採檢？ 今天還是本土佳玲！新增三位境外移入。 過去八天中，僅有星期六多了四例，其他七天都是本土零確診。 1.案889在第二家醫院醫療場所的接觸者匡列276人中有275人都陰性（一位陽...

日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年2月1日 星期一

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