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部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲衛福部桃園醫院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰、楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，其他病患紛紛轉院、出院。不過，桃園一名68歲男子原先藥物中毒住院，病況穩定，怎料1月19日轉到南區某醫院後，竟在1日身亡，而且死因是「肺炎」，讓家屬難以接受，連靈堂都不敢設在家裡，就怕引起鄰里指指點點。

部桃群聚感染至今已有19人確診，中央流行疫情指揮中心緊急啟動專案計畫，將其他病患紛紛轉院、出院，以清空院區。其中，一名68歲男子去年12月藥物中毒，本來在部桃治療，情況良好，但後來群聚爆發，1月19日轉至南區某醫院治療，怎料本月1日突然過世。

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家屬表示，68歲外甥有糖尿病問題，去年12月因服用躁鬱症藥物引發鋰鹽中毒，住進部桃治療，情況一直很穩定，結果院方剛通知可以出院，隔天男子就身亡，而且死亡證明開立是「左側肺炎」，讓全家瞬間一團亂。

家屬說，他們不忍苛責醫護人員，但想知道相關單位是如何照顧轉院病患，畢竟病患內心的恐懼不亞於醫護，加上曾在部桃住院、被外界貼上標籤，不僅治療期間飽受內心孤苦，還引起左鄰右舍恐慌，現在連靈堂都不敢設在家裡。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,莊人祥 。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心發言人莊人祥 。（圖／記者李毓康攝）

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，一切處理按照SOP進行，目前法醫已進行採檢，由疾管署署昆陽實驗室進行複驗，相關檢驗結果將於3日進行說明。

至於外傳男子多次採檢陰性，莊人祥回應，部桃轉院至其他醫院的病患，轉出前就會進行一次採檢，期間如果出現呼吸道症狀或結束隔離，都會進行檢驗，初步瞭解該案於1月19日至1月27日期間3次檢驗皆為陰性。

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