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快訊／日本新冠疫情失控　10都府縣緊急事態延長至3月7日

▲▼日本。（圖／路透）

▲日本政府將決定延長宣言1個月。（圖／路透）

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本境內疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，希望利用「關鍵一個月」抑制11都府縣疫情擴散，不過，由於10都府縣疫情難遏，今天宣布延長緊急事態一個月。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大影響，日本政府二度發布「緊急事態宣言」，起初對象是疫情嚴峻的首都圈4都縣，後來擴及到11都府縣，時間從1月8日實施到2月7日，希望利用「關鍵一個月」遏止疫情蔓延。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天舉行防疫對策本部會議，首相菅義偉正式宣布，「緊急事態宣言」對象地區的11都府縣，除了櫪木縣疫情趨緩，將如期於2月7日解除外，其餘10都府縣的「緊急事態宣言」期間將延長一個月到3月7日。

延長對象地區包括首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣；關西3府縣的大阪府、京都府及兵庫縣；東海2縣的愛知縣及岐阜縣；九州地方的福岡縣。

日本政府下午先舉行由傳染病專家等人組成的諮詢委員會，負責防疫的經濟再生擔當大臣西村康稔表示，11都府縣中的櫪木縣疫情有所改善，防疫對策將分階段緩和。

不過，包括東京都及大阪府在內的10都府縣，將延長「緊急事態宣言」期間到3月7日，原則上將持續籲請餐飲店提前在每晚8時提前打烊，並持續籲請居民避免不必要及不緊急的外出等措施。

菅義偉下午也出席眾議院議院運營委員會報告，尋求國會理解與協助。

菅義偉說，從結果來看，「緊急事態宣言」實施期間延長，他對民眾感到非常抱歉；對於緊急事態實施近一個月仍無法解除的責任，「全部由我來扛」。

日本政府晚間舉行防疫對策本部會議，正式決定延長10都府縣的「緊急事態宣言」時間。

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