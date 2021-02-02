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武漢調查狂被唱衰！WHO爆氣批：知道真相的都給我站出來

▲▼世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

世界衛生組織今天痛斥一些對他們前往中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源的唱衰，還反嗆那些言之鑿鑿聲稱知道更多內幕者站應上台前接受檢視。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前表示，關於新型冠狀病毒起源，美國希望有「穩當且明確」的國際調查，而此前不少西方媒體更屢屢唱衰世衛的疫源調查，認為在中國壓力下很難找出真相。

世衛的疫源調查團目前正在這次疫情源發地的中國武漢，盼查明病毒如何從動物身上移轉感染人類。

法新社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天砲轟在背後對調查團放冷槍的聲音，要那些聲稱知道疫情爆發真相者站出來，別躲幕後。

萊恩說，許多批評者不是嚷著「報告出爐也不接受」，就是聲稱另有可靠情資恐顯示對疫情起源的「全然不同答案」。

萊恩今天在世衛總部所在地日內瓦的記者會裡說：「若你們手上有答案..拜託讓我們知道。在報告撰畢前就嚷嚷不接受，或是嚷嚷手中有尚未提交的情資，這是哪門子負責任的表現？」

▲▼世界衛生組織（WHO）調查小組參觀了武漢抗疫專題展。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）調查小組正在武漢調查病毒起源。（圖／路透）

這番談話顯是在回應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。布林肯今天稍早在國家廣播公司（NBC）受訪時說中國表現不及格，要中國加快腳步確保透明、展顯正提供資訊與共享、別讓國際專家與督察人員不得其門而入。

萊恩表示，所有的傳染病調查就跟偵探故事一樣，都是先找出資訊，然後再提出進一步疑問，「是該那些自稱手上握有證據者自證的時候了」。

調查團現已結束隔離展開調查，尤其是訪查這次疫情通報首起群聚感染病例之一的武漢華南海鮮市場，以及最先收治確診者的醫院；世衛針對COVID-19防疫的技術領導人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，調查團也會查訪武漢病毒研究所。美國前總統川普多次推出一種沒根據的理論，即病毒是從這家研究所流出。

范科霍芙說：「調查團與中方同儕進行豐富的討論，也查訪了武漢當地多家不同醫院，他們在華南市場的查訪進行順利，能查看及走進出事攤位做第一手調查，也會按排定查訪病毒研究所。」

►前進武漢追真相！WHO赴動物研究機構查源頭　病毒傳染途徑成焦點
►WHO官員對中喊話：應讓國際專家在武漢「自由訪問」
►WHO小組進入華南海鮮市場！隔離14天出關　先參觀「武漢抗疫展」

 

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