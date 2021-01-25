物資狂湧部桃「不要再捐了！」　她揭1原因勸：想幫忙可以去捐血

▲部立桃園醫院。（圖／記者林振民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，部分民眾不但沒有恐慌，還不斷送物資給這些第一線的醫護人員，幫忙加油打氣。不過，一名台北市的醫療業務卻發文呼籲，「不要再捐贈東西進部桃了」，因為醫護人員要照顧病患就已經很忙了，現在還要花時間清點捐贈物，這樣恐怕會造成對方困擾，民眾如果真的很想捐，「捐血車現在很空！」

這名醫療業務在個人臉書上發文表示，她一直很想勸大家不要再捐贈物資進部桃了，因為現在是非常時期，「部桃的醫護要照顧病患，行政人員要清點隔離人數」，民眾明明是出於好意才捐贈，但醫護人員卻要花時間清點、廣播叫大家領取，這樣恐怕會在無意間造成對方困擾。

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▲醫療業務呼籲不要再捐物資了！（圖／翻攝自當事人Facebook）

原PO提到，之前莫拉克風災時，也有許多人都好意捐贈物資，但當時卻因缺乏調度，導致旗山高中大爆滿，「物資不只癱瘓旗山，也癱瘓高雄市政府。」她當然明白大家都很想幫忙，但是若未經調度就有大量物資湧進，反而不是件好事，「我們就好好做好自己該做的事，其他的，讓專業的來。」

原PO嚴正強調，民眾除了勤洗手、戴口罩、回想自己的旅遊群聚史，也可以建議公司改變尾牙型態，「有朋友在隔離的問一下要不要幫忙送飯，這就是我們能做的，社區防疫的責任。」

▲原PO建議大家捐血。（圖／翻攝自當事人Facebook）

此外，原PO也幽默說道，如果民眾真的很焦慮、很想捐贈什麼來幫忙醫護人員，「捐血車現在很空，歡迎大家捐血，而且保證不群聚！」

本文經原PO授權引用