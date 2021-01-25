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春節往返小琉球可改至鹽埔搭船　必戴口罩、攜帶身分證件

▲▼高鐵＋小琉球聯票。（圖／高鐵提供）

▲小琉球。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

年關將近，交通部航港局表示，預期春節連續假期有大量旅客規劃要搭船到小琉球，為強化防疫，海巡署將對搭船民眾進行身分查驗，預期增加旅客等候登船時間。航港局建議民眾可選擇到鹽埔漁港搭客船到小琉球，減少排隊等候的時間。

航港局表示，東港漁港客運碼頭是搭船到小琉球民眾的首選，但以往大量的旅客集中往往導致東港碼頭壅塞，所以今年春節疏運特別規劃由鹽埔泊區分流。

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▲▼航港局副局長陳賓權主持會議檢討春節疏運往小琉球航線的分流配套措施。（圖／航港局提供）

▲航港局副局長陳賓權主持會議檢討春節疏運往小琉球航線的分流配套措施。（圖／航港局提供）

航港局副局長陳賓權今日邀集屏東縣政府、警察局、交通部觀光局、海洋委員會海巡署及客船業者至鹽埔漁港現勘，瞭解現場碼頭設施、客船運行狀態及附近交通停車狀況，規劃彈性因應方案與措施。

為確保居家隔離或檢疫的對象不得登島，海巡署自今年1月11日開始執行身分查驗機制，勢將增加候船時間，本次現勘會議已協調海巡署增加查驗手機數量及調節支援人力，以因應春節期間大量人潮。航港局也再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。

▲▼東港碼頭,船運,船,搭船（圖／記者李宜秦攝）

▲航港局再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）

航港局除協調公營琉興公司、民營泰富航運公司及東琉線聯營處等10艘客船加入今年春節連續假期疏運行列外，也特別協請鹽埔客船業者提供東港往返鹽埔免費交通接駁服務，並建請屏東縣政府研議客運延伸至鹽埔漁港的可行性，召開春節疏運交通維持會議納入分流鹽埔漁港的配套措施。

同時，藉由觀光局協助轉知民宿業者可以善加利用鹽埔小琉球的客運航線，讓前往小琉球的民眾有更快速、更便利的選擇，期能疏解東港端壅塞的情形。

同時，航港局會將相關疏運訊息及航班資訊於網站公告，也再次呼籲民眾，春節假期搭船出遊返鄉人潮可期，防疫準備千萬不能鬆懈。

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