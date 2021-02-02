快訊／台南台江大道深夜車禍！轎車自撞工廠釀6死　3男3女全不治

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路的交叉路口，1日深夜11時54分許傳出重大車禍，現場3男、3女共6人受傷，皆已無呼吸心跳，經警消緊急送往醫院搶救後，6人仍均宣告不治死亡。

▲台南市安南區深夜傳重大車禍，釀成6死慘劇。（圖／記者林悅翻攝）

警消1日深夜11時54分獲報，安南區台江大道、工明二路口一輛轎車深夜失控、自撞工廠大門，車內6人全受困急需救援。警消到場後立即動用破壞器材將傷者一一救出，無奈6人脫困後均已無生命徵象，經送往安南醫院、成大醫院、奇美醫院搶救後，5人宣告不治；凌晨1時43分成大醫院也宣布傷者魏女死亡，整起車禍共釀成6死慘劇。

初步了解，死者分別為22歲王姓男駕駛，21歲廖姓男子、10歲男童以及16歲羅姓女子、25歲女子、以及20歲魏姓女子。警方初步調查，車內發現裝有台中某高中課表、運動服的背包，以及兩頂寫有「南山6號」、姓名的工程帽，和數張在台中超商消費的發票，可見乘客應該與台中有地緣關係，但進一步追查，車輛登記者卻在台東；究竟死者6人關係為何、以及詳細事故發生原因，仍還有待釐清。

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▼轎車衝撞工廠大門後車體變形爛毀，車內6人第一時間全受困，經搶救後仍均宣告不治死亡。（圖／記者林悅翻攝）