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社會 社會焦點 保障人權

台南車禍5死1命危！90度甩尾撞　報案者聽呻吟破門：人都不動了

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區1日晚間11時許發生5死1命危的重大車禍事故，報案民眾表示，看到時車子就已經撞成一團，雖然一度有聽到呻吟聲，但好不容易打開車門，車上6人卻都一動也不動了。

台南5死車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▲監視器拍到事故發生瞬間，整輛車突然失控甩尾90度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警消1日晚間11時54分接獲民眾報案，指稱在台江大道、工明二路口發生車禍，到場時車上6人皆沒有生命跡象，其中3人受困車內，直到2日凌晨1時01分才救出最後一名受困女性，並分別送往安南醫院、成大醫院、奇美醫院。

22歲王姓男駕駛、21歲廖姓男子、10歲男童以及16歲羅姓女子、25歲女子，5人送醫搶救均宣告不治。而20歲魏姓女子傷勢嚴重，目前仍在搶救當中。

台南5死車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▼▲警消人員緊急破壞車體救人。

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

後方的目擊駕駛也就是報案者，事後接受媒體採訪時提到，回家途中目睹事故，車子當時已經撞成一團，他嚇了一跳，立刻靠邊停車報警，「有看到輪胎痕跡，看到時就已經撞成一團，一開始還有聽到呻吟聲，車門打開，人已經一動也不動了，救護人員來的時候就……。」

而監視器畫面顯示，載著6人的自小客車高速行駛，整輛車卻突然90度大甩尾，沒有減速，直接撞上一旁的建築物，車身右半邊嚴重凹陷毀壞。據了解，透過車輛登記資料比對，事故車輛疑似是台東的車，但人可能是台中人，相關人士身分以及事故發生原因，警方尚在調查當中。

▼警消到場時，車上6人已經沒有生命跡象。

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

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