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快訊／台南深夜重大車禍！休旅車撞工廠　6人已無生命跡象

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南台江大道、工明二路路口深夜重大車禍，現場有6名男女都已無呼吸心跳，其中3人救出送醫，3人仍在搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安南區台江大道、工明二路的交叉路口，1日深夜11時54分許傳出重大車禍，現場有3男3女共6名男女受傷，台南市消防局出動安南、鹽行、和緯、安和、.安定等消防分隊出動消防車及救護車前往搶救，現場發現1部自小客車自撞上工廠出入口，車上6人都到院前無呼吸心跳，其中3人救出以救護車分送安南醫院、成大醫院及奇美醫院，另3人仍在搶救中。

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

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