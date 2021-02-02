　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要

▲「料理之王」進入總冠軍決賽，選手們比的是手藝、創意，還有對料理投入的心力，就連藏在細節中的烹調用油也很講究。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

「30分鐘，把握時間！」大型廚藝選秀節目《料理之王》，最終6強進入總冠軍決賽，首輪以2021牛年的「牛」為主題，展開料理爭霸戰，取積分高的4人進入第二回合。

▲▼料理之王6強爭霸！細節決定成敗 色香味加分「油」其重要。（圖／記者謝盛帆攝）
▲《料理之王》總冠軍決賽首輪以「牛」為主題展開爭霸戰。

「牛肉丸是我第一個學會的炸物料理，今天就是想要挑戰一下自己，因為其實炸物很冒險。」緬甸姑娘黃晶晶，大膽捨棄擅長的燉煮料理，以家人聚會時餐桌上常見的炸牛肉丸搭配西式擺盤應戰。

▲料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要。（圖／ETtoday資料照）
▲黃晶晶以炸牛肉丸搭配西式擺盤應戰。

「我做的是牛肉起司吉拿棒，我牛肉先把它灌在吉拿棒裡面，然後我會搭配一些起司。」甜點女王楊詠帆，再度使出拿手絕活，把甜點入菜，搭配手拉龍鬚糖裹起司餡，讓鹹甜碰撞出新口感，持續突破自我。

▲料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要。（圖／ETtoday資料照）
▲▼楊詠帆再度使出拿手絕活，把甜點入菜。
▲▼料理之王6強爭霸！細節決定成敗 色香味加分「油」其重要。（圖／記者謝盛帆攝）

「我現在要去燉它，所以我需要把這個牛肉煎得很上色，牛肉的香氣才會足夠！」而被視為奪冠大熱門的施捷夫，則端出他的西餐啟蒙導師、西班牙主廚傳授的祖母風味燉牛肉，再融入個人特色，在傳承中創新。

▲料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要。（圖／ETtoday資料照）
▲▼施捷夫端出啟蒙導師傳授的「祖母風味燉牛肉」並融入個人特色。
▲料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要。（圖／ETtoday資料照）

同場PK的黃晶晶、楊詠帆和施捷夫，為了躋身晉級之列，變化出一道道令人驚艷的料理，可說是廚力全開！選手們比的是手藝、創意，還有對料理投入的那份心力，就連藏在細節中的烹調用油也得講究。

▲▼料理之王6強爭霸！細節決定成敗 色香味加分「油」其重要。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼楊詠帆選用耐高溫的玄米油炸吉拿棒。
▲▼料理之王6強爭霸！細節決定成敗 色香味加分「油」其重要。（圖／記者謝盛帆攝）

《料理之王》選手楊詠帆表示：「用適合的油做適合的料理，就是可能會影響它的一些色澤風味，像我要炸吉拿棒，我就會選擇可以比較耐高溫的玄米油去製作，然後再做鮪魚沙拉，我會選擇用第一道冷壓橄欖油，這種帶有獨特風味、適合低溫涼拌的油去做沙拉。」

▲料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要。（圖／ETtoday資料照）
▲施捷夫特別選用葡萄籽油來把蔬果煎上色。

《料理之王》選手施捷夫也不藏私透露，「我這次決賽用到的是第一道冷壓橄欖油跟葡萄籽油，每一種油都有各自的風味，因為西餐料理講究食材原味，所以我不想有太多雜七雜八的味道，所以我選擇比較健康的葡萄籽油，它的風味不會那麼地明顯，油又比較健康。」

▲▼料理之王6強爭霸！細節決定成敗 色香味加分「油」其重要。（圖／記者謝盛帆攝）
▲ChefOil主廚精選系列，一次滿足選手們低、中、高溫的烹調需求。（圖／記者謝盛帆攝）

第一道冷壓橄欖油，單元不飽和脂肪75%，保留原始橄欖風味，是地中海飲食的精華，適用涼拌、調醬、沾食、水炒等低溫烹調方式；油質細緻的葡萄籽油適用中火拌炒、嫩煎、烘焙等中溫烹調方式；源自於珍貴的糙米胚芽、有理想脂肪酸組成比例、油質穩定的玄米油，則適用大火煎炒、油炸等高溫烹調方式；賽事指定用油ChefOil主廚精選系列一次到位，同時滿足選手們低、中、高溫的烹調需求，也因為選對油、用好油，才能讓料理的色香味更加分。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
車禍6死！3高中生2中輟、1休學　校方曝坎坷經歷：全單親
3對情侶赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛
3對情侶「高速超車」最後畫面曝！劇晃下秒自撞
台積電子公司副總猝死　上周才參加車用晶片會
專家：越早下注越會中！點新聞雲App「獎金天天百萬」快衝
選秀評價51歲周傳雄？　22歲女歌手反擊了　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯　好油好食材扮關鍵角色

Sandy《料理之王》「精闢講評」網看傻：對她徹底改觀

《料理之王2》報名開跑　下一個料理之王就是你！

「辦桌始祖」阿燦師親臨《料理之王》：良心比廚藝重要

再訪嘉義拾粹院！直擊鯖粹台糖生產線　這一味金架有「鯖」

雷神之槌也能變身飲料杯！全台首家時尚飲料店「朕心加加」結合台南在地味飲料杯Ｘ獨特飲品

料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要

年前入手現貨PS5趁「這2天」　整點開賣3種組合+1元起標

百貨新春福袋抽汽車「全台僅1輛」　大年初一「避免群聚」陷兩難

50枚東森幣拚手氣！東森購物春節天天送100萬　王令麟：比照台彩大樂透

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

雷神之槌也能變身飲料杯！全台首家時尚飲料店「朕心加加」結合台南在地味飲料杯Ｘ獨特飲品

料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要

年前入手現貨PS5趁「這2天」　整點開賣3種組合+1元起標

百貨新春福袋抽汽車「全台僅1輛」　大年初一「避免群聚」陷兩難

50枚東森幣拚手氣！東森購物春節天天送100萬　王令麟：比照台彩大樂透

牡丹、金元寶口罩屈臣氏今開賣！過年應景款寶雅也有

SOGO 3萬個新春福袋賣到初五　首賣「福袋券」購物現折最實在

【廣編】健益熟齡市場有良方？ 大廠專利營養配方讓思考更佳

Pinkoi x miffy主題店快閃台中！串連48品牌、180種聯名品跨海來台

小7寶可夢、史努比主題店超療癒！特色門市踩點　超商優惠一次看

說・流行／最會玩黑色的Rick Owens連GD都是粉絲　讓Converse突破百年來的設計

「包裹到貨」詐騙簡訊最常見　Whoscall統計2020年全球詐騙逾2.8億次

15年中古房價倍漲　軍公教買盤撐住「兵工廠」話題重劃區

給阿嬤照顧7天！瑪爾被寵到「忘記親娘」　生氣汪汪叫：別碰我

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

石木欽案 法官交友踩紅線 翁茂鍾成喬事中心？｜行動法庭 第108集

《戰艦世界》西遊記戰艦大解密！總監神秘預告「另類合作將登場」

外婆三明治飄炭烤香！西湖市場人氣早午餐　起司香腸堡塞滿滿香腸

門檻只要10美元！SpaceX商業太空旅行拚「今年底」升空　入選條件曝光

趙少康不排除參選2024　侯友宜：國民黨難得的好人才

消費熱門新聞

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

像雲朵一樣蓬鬆Q軟的晨光生土司

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

頂好招牌卸了！全新家樂福超市2/4亮相

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂呱呱新年發財券買1送1爽吃1個月

暖暖包失寵！改搶賣場熱銷神物

東森購物春節天天送100萬　比照台彩大樂透

小7寶可夢主題店、特色門市一次看

年前入手現貨PS5　鎖定「這2天」

全台賣場、超商防疫新規一次看！

屈臣氏今開賣「金元寶口罩」

鼎泰豐「全台店王」換店當

更多熱門

相關新聞

棉被裹屍棄海邊　惡運將下跪認罪「燈突暗10秒」

棉被裹屍棄海邊　惡運將下跪認罪「燈突暗10秒」

新北市台61線西濱快速道路旁2017年間發現一具女性遺體，屍體全身用棉被包裹住、臉還覆蓋著毛巾，脖子還有著明顯勒痕，死者身分難辨。承辦刑警在Podcast節目《我在案發現場》中提到，當時透過蛛絲馬跡鎖定白牌車司機許志明，警方一打開載運屍體的後車廂時，他隨即下跪認罪，詭異的是採證時燈火通明的車庫突然全暗，不到10秒又亮起，或許電線短路，也或許是死者透過這種現象要對警方破案表達謝意。

爐火使用不慎最易引火災　年節烹調人離火熄

爐火使用不慎最易引火災　年節烹調人離火熄

女怒告公車司機偷4包鹽酥雞　監視器畫面超靈異

女怒告公車司機偷4包鹽酥雞　監視器畫面超靈異

吉祥紅、富貴紫　新年口罩幫開運

吉祥紅、富貴紫　新年口罩幫開運

双兒《料理》畢業無憾「夠好了」

双兒《料理》畢業無憾「夠好了」

關鍵字：

料理之王泰山ChefOil主廚精選第一道冷壓橄欖油葡萄籽油玄米油烹調

讀者迴響

熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

最強學士服照曝光！女大生「上衣失蹤」剩領巾

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網傻：怎麼贏？

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面