料理之王6強爭霸！細節決定成敗　色香味加分「油」其重要

▲「料理之王」進入總冠軍決賽，選手們比的是手藝、創意，還有對料理投入的心力，就連藏在細節中的烹調用油也很講究。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

「30分鐘，把握時間！」大型廚藝選秀節目《料理之王》，最終6強進入總冠軍決賽，首輪以2021牛年的「牛」為主題，展開料理爭霸戰，取積分高的4人進入第二回合。



▲《料理之王》總冠軍決賽首輪以「牛」為主題展開爭霸戰。

「牛肉丸是我第一個學會的炸物料理，今天就是想要挑戰一下自己，因為其實炸物很冒險。」緬甸姑娘黃晶晶，大膽捨棄擅長的燉煮料理，以家人聚會時餐桌上常見的炸牛肉丸搭配西式擺盤應戰。



▲黃晶晶以炸牛肉丸搭配西式擺盤應戰。

「我做的是牛肉起司吉拿棒，我牛肉先把它灌在吉拿棒裡面，然後我會搭配一些起司。」甜點女王楊詠帆，再度使出拿手絕活，把甜點入菜，搭配手拉龍鬚糖裹起司餡，讓鹹甜碰撞出新口感，持續突破自我。



▲▼楊詠帆再度使出拿手絕活，把甜點入菜。





「我現在要去燉它，所以我需要把這個牛肉煎得很上色，牛肉的香氣才會足夠！」而被視為奪冠大熱門的施捷夫，則端出他的西餐啟蒙導師、西班牙主廚傳授的祖母風味燉牛肉，再融入個人特色，在傳承中創新。



▲▼施捷夫端出啟蒙導師傳授的「祖母風味燉牛肉」並融入個人特色。





同場PK的黃晶晶、楊詠帆和施捷夫，為了躋身晉級之列，變化出一道道令人驚艷的料理，可說是廚力全開！選手們比的是手藝、創意，還有對料理投入的那份心力，就連藏在細節中的烹調用油也得講究。



▲▼楊詠帆選用耐高溫的玄米油炸吉拿棒。





《料理之王》選手楊詠帆表示：「用適合的油做適合的料理，就是可能會影響它的一些色澤風味，像我要炸吉拿棒，我就會選擇可以比較耐高溫的玄米油去製作，然後再做鮪魚沙拉，我會選擇用第一道冷壓橄欖油，這種帶有獨特風味、適合低溫涼拌的油去做沙拉。」



▲施捷夫特別選用葡萄籽油來把蔬果煎上色。



《料理之王》選手施捷夫也不藏私透露，「我這次決賽用到的是第一道冷壓橄欖油跟葡萄籽油，每一種油都有各自的風味，因為西餐料理講究食材原味，所以我不想有太多雜七雜八的味道，所以我選擇比較健康的葡萄籽油，它的風味不會那麼地明顯，油又比較健康。」



▲ChefOil主廚精選系列，一次滿足選手們低、中、高溫的烹調需求。（圖／記者謝盛帆攝）

第一道冷壓橄欖油，單元不飽和脂肪75%，保留原始橄欖風味，是地中海飲食的精華，適用涼拌、調醬、沾食、水炒等低溫烹調方式；油質細緻的葡萄籽油適用中火拌炒、嫩煎、烘焙等中溫烹調方式；源自於珍貴的糙米胚芽、有理想脂肪酸組成比例、油質穩定的玄米油，則適用大火煎炒、油炸等高溫烹調方式；賽事指定用油ChefOil主廚精選系列一次到位，同時滿足選手們低、中、高溫的烹調需求，也因為選對油、用好油，才能讓料理的色香味更加分。