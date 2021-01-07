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《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯　好油好食材扮關鍵角色

▲《料理之王》展開快手PK賽，30分鐘內要端出三菜一湯，比手速更考驗對料理的熟悉度，選手們各自使出看家本領一較高下。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「30分鐘，計時開始！」ETtoday大型廚藝選秀節目《料理之王》第8集展開快手PK賽，選手們要在30分鐘內端出三菜一湯，比手速更考驗對料理的熟悉度，首席導師「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑強調，「你三菜，你要想一下怎麼樣跟另外一道是互動的，你知道嗎？所以湯也許跟其它三道不配，你就沒有完美的展現出來！」

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲《料理之王》第8集展開快手PK賽，選手們要在30分鐘內端出三菜一湯。

參賽選手們為了搶時間，各自使出看家本領，游星淵以啟蒙恩師帶他入門的義式套餐應戰，林聖智同樣回歸根本，用擅長的素食做變化呈現，而阮紹榮則端出開啟自己料理之路的杭州菜，3人路數不同，但仍有不少共通點，像是對於林聖智的素食和阮紹榮的杭州菜來說，油品就扮演了關鍵角色。

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲▼林聖智回歸根本，用擅長的素食做變化呈現。
▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）

「聖智做這種素食料理，其實油用的次數是算很高對不對？」面對首席導師「松露主廚」廚佛瑞德Fred的提問，林聖智表示，「素食料理常用炸的方式，所以用油真的很重要」，因為素食料理本身比較清淡，利用一個好的油，可以帶出食材本身的味道，為料理增添香氣，「是一個在比賽中，最好的一個助益！」

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲阮紹榮端出開啟自己料理之路的杭州菜。

「(你現在下油是要炸什麼嗎？)在過油，把蘆筍先過油，可以盡量保持它的翠綠的顏色！」鏡頭一轉，看到阮紹榮把一整瓶油豪氣不手軟的倒進鍋裡，就能知道，油品在杭州菜裡的戲份也相當吃重！阮紹榮補充說道，「杭州菜本身是走一個比較清淡、文雅的路線，很容易吃出一個油品的好不好，如果說我們今天這個油有一些耗味的話，那在杭州菜裡面會特別容易顯現出來。」

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲林聖智表示素食料理常用炸的方式，所以用好油很重要。

選手們大秀拿手絕活，尬廚藝比創意，然而要在有限時間內，完美呈現4道佳餚，還是得靠好食材助攻！林聖智賽後分享心得就笑說「真的不太容易」，因為從切、炒、烹調，再到組裝，是蠻費工的一件事情，但有了一瓶煎煮炒炸都適用的油，就能省去「沙拉用橄欖油，炸的話就用比較耐高溫的油」這些油品替換的步驟。

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲阮紹榮認為油品的好壞在杭州菜裡特別容易顯現出來。

而阮紹榮則認為「有一個好的料理的話，勢必要有一些好的食材」，他也不藏私透露，「通常我們選用大的油品廠牌的話，第一個我們會比較安心，第二個的話就是杭州菜本身是走一個，比較清淡的路線，泰山均衡369健康調合油，剛好可以達到，就是去讓整個食材釋放出，也不會有多餘的一個耗味，我覺得是最好的！」

▲《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯 好食材扮關鍵角色。（圖／記者謝婷婷攝）
▲泰山均衡369健康調合油，助料理快手一臂之力，更讓美味升級、健康再加分。

泰山均衡369健康調合油， 嚴選澳洲芥花油、英國葵花油以及西班牙橄欖油三種好油專業調製，融合多油種的營養， 耐高溫220°C，也適合涼拌、煎、煮、炒、炸等烹調方式，而且特選OMEGA黃金比例，不只助料理快手一臂之力，更讓美味升級、健康再加分！

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