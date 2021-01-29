公車司機偷我4包鹽酥雞！失憶女氣PUPU提告　監視器畫面超靈異

▲一名女子搭乘公車下車時忘記將裝有4包鹽酥雞的提袋帶下車，指控司機是侵占不還。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一名女子搭乘公車前往新北捷運七張站，下車後突想起裝有4包冷凍鹽酥雞的藍色提袋忘記帶下車，憤而向新店分局報案，認為公車司機侵占她的鹽酥雞。但偵訊時鄭姓司機表示有乘客說有撿到藍色袋子，他也請乘客先放駕駛座旁，但返站後急著上廁所，再回車上就沒看到袋子。日前士林地檢署罪嫌不足予以不起訴。

去年4月21日廖女滿心歡欣手拎裝滿4包冷凍鹽酥雞，在新北捷運新埔站坐上往新店方向的公車，約經過30分鐘她就在新店捷運七張站下車。下車後赫然發現自己的藍色提袋不見了，她相當著急並打電話到巴士公司詢問，但卻得到未拾獲她的遺失物，她認為是司機侵占了她的鹽酥雞並氣憤向新店分局報案。

挨告的鄭姓司機辯稱，他駕駛公車回程途中有一名乘客跟他說撿到一只藍色提袋，但是他當下正在駕駛車輛並請該乘客將袋子放在駕駛座旁，後來公車回到站場，他急著上廁所就先熄火下車。事後想到此事再上車去看就沒看到藍色提袋，並表示從頭到尾沒碰到袋子也不知道裡面裝的是什麼。

▲調閱監視器看不出來底是誰撿走裝4包鹽酥雞的藍色提袋，司機也獲不起訴。（圖／Pixabay）

檢方調閱監視器發現途中有2名乘客從崇光女中上車，女乘客拾獲藍色提袋後就拿給男乘客放到自己座位底下，2人繼續乘車，直到播放完影片都沒看到男乘客有把袋子交給鄭姓司機，僅能從監視錄影翻拍照發現男乘客確實有拿著藍色提袋站在駕駛座旁但也沒將提袋帶下車。

士林地檢署認為鄭姓司機的說詞「沒看到藍色提袋」實在不是沒可能，也難以認定鄭姓司機有將藍色袋子拿走，更因無法排除當他下車有清潔人員上車打掃的可能性，所以難認鄭姓司機有帶走提袋加以侵占行為，以罪嫌不足予不起訴處分。

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