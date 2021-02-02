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社會 社會焦點 保障人權

水管勒頸裹棉被棄屍海岸！惡運將下跪認罪「燈突暗10秒」刑警悚然

記者陳豐德／綜合報導

新北市台61線西濱快速道路旁2017年間發現一具女性遺體，屍體全身用棉被包裹住、臉還覆蓋著毛巾，脖子還有一條水管捆著，死者身分難辨。承辦刑警在Podcast節目《我在案發現場》中提到，當時透過蛛絲馬跡鎖定白牌車司機許志明，警方一打開載運屍體的後車廂時，他隨即下跪認罪，詭異的是採證時燈火通明的車庫突然全暗，不到10秒又亮起，或許電線短路，也或許是死者透過這種現象要對警方破案表達謝意。

▲點擊收聽《我在案發現場》刑警也難解釋的裹屍命案3大巧合。 

2017年12月20日，有民眾前往案發地點割草時，發現一名老婦人陳屍在海岸邊草地，全身用棉被包裹住，臉上覆蓋一條毛巾，警方獲報到場後發現該女死亡時間已達1天以上，經現場勘驗發現死者後腦遭到重擊、被水管勒頸後疑窒息致命，但死者身上卻無證件。

警方當時獲報這起殺人案不到10分鐘，恰巧地方民代轉報泰山地區一名老婦人失蹤2天了還找不到人，承辦偵查隊長接到消息後嚇了一條，因為特徵恰巧與手上的「棉被裹屍」案死者相當類似，通知找尋母親的郭男及妻子到場，兩人一看死者立即下跪哭喊著「媽媽」，身分順利查清讓員警先鬆了口氣。

▼兇嫌勒斃老婦後將屍體載運至海邊棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼兇嫌勒斃老婦後將屍體載運至海邊棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發地點原本是監視器死角，恰好隔壁瑞生海釣場在命案發生前的一個禮拜進行大掃除，一支正對著門口的監視器被清潔人員不小心往上推了一點，意外可以看到西濱快速道路的南向車道，也就拍下了棄屍的整個過程，並鎖定了駕駛白牌車、以接送桃園機車旅客為業的許志明（46歲）調查。

時任新莊偵查隊長張俊明在《我在案發現場》中提到，原本許男並不認罪，直到一打開白牌車後車廂，他立馬腿軟下跪，承認由於在外欠下80萬，熟知婦人作息的他，半年前就侵入住宅偷過金飾；12月18日前去案發當天要去開車時，又遇到郭婦討債，遭拒後他一氣之下拿起車庫內的球棒朝她腦部重擊，婦人倒地後見她仍有鼻息，再用水管勒斃。而就在警方要對案發現場車庫採證時，又發生了不可思議的靈異現象，連許男都難以置信……

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我在案發現場

▼警方一打開運屍白牌車的後車廂，兇嫌隨即腿軟下跪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼兇嫌勒斃老婦後將屍體載運至海邊棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼老婦人遭勒斃後失蹤，家人於臉書社團發文協尋。（圖／翻攝自ㄨㄚ是泰山人）

▲▼棉被裹屍暗老婦人遭勒斃後失蹤，家人於臉書社團發文協尋。（圖／翻攝自ㄨㄚ是泰山人）

▼凶手所開的白牌車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼嫌犯將婦人屍體放在黑色轎車後車箱，載運至海邊棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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