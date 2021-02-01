店址近南門市場！她特地致電闆娘「想買但不敢去」：怕衣服有病毒

▲出門戴口罩成為每人出門必備的行頭。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，引起不少民眾人心惶惶，一名在桃園經營服飾店的女網友表示，客人致電到店裡，表示很想到店內買衣服，但是桃園疫情很嚴重，而且門市還是在南門市場跟麥當勞附近，因此不敢到門市消費，害怕店內的衣服有病毒附著，讓她大翻白眼。

在桃園經營服飾店的女網友在臉書「爆怨公社」發文，日前接到客人打來的電話，表示很想去買衣服，但是店址位於南門市場還有麥當勞附近，加上現在疫情嚴重，因此不敢去，「怕別人摸了我家衣服會附著病毒，如果她摸了就會被感染」。

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▲受到疫情影響，南門市場幾乎沒有客人。（圖／記者沈繼昌攝）

聽完這段話後她極度傻眼，不懂對方特地打這通電話的用意為何，「這位客人到底怎麼？聽完我都要吐血了」，但她也表示，雖然現在桃園疫情嚴重，「會害怕是人之常情，但也太浮誇了」，也不忘替桃園加油打氣，「我桃園我驕傲」，希望大家可以互相尊重，一起度過難過。

貼文一出後，不少網友也認為太誇張，「怕就別去就好了，還打電話糟蹋人幹嘛」、「好缺德喔，疫情都這樣了還打電話糟蹋店家」、「就跟她說錢先匯過來，衣服我燒給你」、「叫他買到整套防護衣面具再來」、「不想買還一堆廢話，有本事都別出門了」。