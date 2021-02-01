燉湯不敢離開！請兒下樓拿餐　陽台見外送員「1暖舉」：給一個讚

▲原PO透過窗戶往樓下看。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

隨著外送平台興起，時常可以在街上看到載著大型保溫箱的外送員穿梭其中，一名媽媽日前叫了熊貓外送，結果外送到達時剛好在煮飯燉湯，害怕離開可能會有危險，因此請小孩到樓下拿東西，但畢竟是陌生人內心不太放心，因此在陽台往樓下看，結果看到熊貓外送員竟然蹲著找錢給小孩，讓她覺得超暖心。

「熊貓外送員大哥哥真的超貼心！」該名媽咪在臉書「爆怨公社」發文，前天晚上煮飯之前，有叫了外送，結果煮飯煮到一半時，剛好外送到達，但是礙於當時正在燉湯，擔心會有危險發現不敢離開，且家中又有小孩在，因此叫小孩下樓拿東西。

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外送員畢竟還是陌生人，她還是不太放心，在樓上透過陽台窗戶的縫隙往樓下盯著，「看到熊貓是停在家門對面，外送大哥哥還蹲下來找錢給小朋友，最後還目送我兒子上樓」，如此暖心的舉止讓她超感動，真的必須給這外送員一個讚，到底為什麼這麼貼心！」

▲網友分享暖心小故事。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友都大讚，雖然之前有不少外送員態度惡劣的傳聞，但還是有暖心的外送員，「雖然碰過很多熊貓騎車都像在耍流氓，但這位熊騎士有翻盤」、「這種貓，快絕種了」、「上次我也是這樣，我兒子拿完還不敢自己上來，開口請外送員陪上樓」、「世界上本來就有很多好人」。

還有網友分享外送員暖心小故事，「我有一次叫熊貓，看送餐時間大概要半小時，想說先去洗澡，結果餐點提早到，於是就叫兒子去門口拿，後來洗完澡出來看到兒子拿了一支小雨傘，我問他怎麼會有，他說因為他問熊貓叔叔小雨傘去哪裡買？他很喜歡，結果熊貓叔叔立刻從車箱拿一支出來送他。」