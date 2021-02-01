　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燉湯不敢離開！請兒下樓拿餐　陽台見外送員「1暖舉」：給一個讚

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO透過窗戶往樓下看。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

隨著外送平台興起，時常可以在街上看到載著大型保溫箱的外送員穿梭其中，一名媽媽日前叫了熊貓外送，結果外送到達時剛好在煮飯燉湯，害怕離開可能會有危險，因此請小孩到樓下拿東西，但畢竟是陌生人內心不太放心，因此在陽台往樓下看，結果看到熊貓外送員竟然蹲著找錢給小孩，讓她覺得超暖心。

「熊貓外送員大哥哥真的超貼心！」該名媽咪在臉書「爆怨公社」發文，前天晚上煮飯之前，有叫了外送，結果煮飯煮到一半時，剛好外送到達，但是礙於當時正在燉湯，擔心會有危險發現不敢離開，且家中又有小孩在，因此叫小孩下樓拿東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送員畢竟還是陌生人，她還是不太放心，在樓上透過陽台窗戶的縫隙往樓下盯著，「看到熊貓是停在家門對面，外送大哥哥還蹲下來找錢給小朋友，最後還目送我兒子上樓」，如此暖心的舉止讓她超感動，真的必須給這外送員一個讚，到底為什麼這麼貼心！」

▲原PO透過窗戶往樓下看。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友分享暖心小故事。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友都大讚，雖然之前有不少外送員態度惡劣的傳聞，但還是有暖心的外送員，「雖然碰過很多熊貓騎車都像在耍流氓，但這位熊騎士有翻盤」、「這種貓，快絕種了」、「上次我也是這樣，我兒子拿完還不敢自己上來，開口請外送員陪上樓」、「世界上本來就有很多好人」。

還有網友分享外送員暖心小故事，「我有一次叫熊貓，看送餐時間大概要半小時，想說先去洗澡，結果餐點提早到，於是就叫兒子去門口拿，後來洗完澡出來看到兒子拿了一支小雨傘，我問他怎麼會有，他說因為他問熊貓叔叔小雨傘去哪裡買？他很喜歡，結果熊貓叔叔立刻從車箱拿一支出來送他。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
這群人展瑞新年投震撼彈　「刪光49萬人IG貼文」長文曝心聲
Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　重判下場出爐
30歲台男澳洲跳水重傷恐癱　醫藥費破百萬家屬求援
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台　陳時中回應了
LIVE／10萬劑輝瑞疫苗將抵台　陳時中親上火線說明
快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態
51歲周傳雄上大陸選秀「評審才22歲」　網傻：瞎胡鬧的水平

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠疫苗「少量進口」無法透露？　陳時中回應！

高鐵凌晨釋出47萬個「春節自由座」　對號座訂票情況曝

嫁出去不能拜祖先？人妻常夢到「過世爺爺」　弟一招解惑

疫苗2/4來台訊息是假的！陳時中憂「見光破壞」籲外界勿政治操作

快訊／駁斥疫苗來台「記者會還有下半場」　陳時中1400說明疫情

搶送新冠疫苗！華航：接獲多家業者洽詢　冷鏈運送可至-80°C

新冠疫苗若抵台誰先施打？陳時中曝兩決定因素：桃園醫護列考慮

33化學兵群一半以上是桃園人　鄭文燦：將展開全市二輪區里消毒

駁斥10萬劑輝瑞疫苗抵台！陳時中：錯誤訊息會干擾談判

傳首批10萬多劑輝瑞疫苗4日抵台！　桃園醫護優先接種

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

新冠疫苗「少量進口」無法透露？　陳時中回應！

高鐵凌晨釋出47萬個「春節自由座」　對號座訂票情況曝

嫁出去不能拜祖先？人妻常夢到「過世爺爺」　弟一招解惑

疫苗2/4來台訊息是假的！陳時中憂「見光破壞」籲外界勿政治操作

快訊／駁斥疫苗來台「記者會還有下半場」　陳時中1400說明疫情

搶送新冠疫苗！華航：接獲多家業者洽詢　冷鏈運送可至-80°C

新冠疫苗若抵台誰先施打？陳時中曝兩決定因素：桃園醫護列考慮

33化學兵群一半以上是桃園人　鄭文燦：將展開全市二輪區里消毒

駁斥10萬劑輝瑞疫苗抵台！陳時中：錯誤訊息會干擾談判

傳首批10萬多劑輝瑞疫苗4日抵台！　桃園醫護優先接種

「愛神」洛夫宣布與超模女友訂婚　詹姆斯第一時間獻祝福

熱火第9人被隔離？　「英雄哥」自爆室友確診被列觀察

趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

新冠疫苗「少量進口」無法透露？　陳時中回應！

快訊／TOYOTA橫掃前4名！1月新車銷量出爐　冠軍不意外是它

最美海景公園輕豪宅　圓夢成家不是夢

高鐵凌晨釋出47萬個「春節自由座」　對號座訂票情況曝

曾文鼎揮肘遭重罰！　罰款25000元、禁賽1場

北市7警分局、大隊長職缺今交接　黃珊珊：推動車牌辨識新監視系統

台水六區處食品安全講座　共創「食」在安心優質環境

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

俄國妹到小琉球：台灣美麗又可怕

傳10萬劑疫苗4日抵台　桃園醫護先打

即／北市大停電突然「一片黑暗」

快訊／傳10萬劑疫苗將抵台！陳時中10點半說明

他咬下臭酸烤雞狂吐　一查餐廳地址嚇死

最新影片曝！全台今晨目睹「火流星」　氣象局回應了

網購性感小洋裝　她穿瞬間像腿斷

30歲台男澳洲跳水！重傷恐癱醫藥費破百萬　家屬急求援

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做SOP自保

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」

更多熱門

相關新聞

他咬下臭酸烤雞狂吐　一查餐廳地址嚇死

他咬下臭酸烤雞狂吐　一查餐廳地址嚇死

新北市一名鄭姓男子30日深夜肚子餓，叫了一份烤雞來吃，但外送員送上門後忍不住提醒他「這間店很詭異」。鄭男一頭霧水，卻也不疑有他，趕緊享用餐點，怎料吃下去發現雞肉味道臭酸，還夾著一塊菜瓜布棉絮，讓他立刻反胃狂吐2輪。事後，他循店家地址上網查詢，竟只在GoogleMaps上找到一間鐵皮屋...

黑車整個屁股「卡別人格子」　苦主無奈炸

黑車整個屁股「卡別人格子」　苦主無奈炸

工作輕鬆還不看學歷！內行曝1選擇：等領錢

工作輕鬆還不看學歷！內行曝1選擇：等領錢

兒買午餐喊3字店員燦笑　網讚：將來不得了

兒買午餐喊3字店員燦笑　網讚：將來不得了

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

關鍵字：

外送員暖心感動爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

歐陽娜娜機場出事！遭詭異男子拉扯頭髮

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面