新冠疫苗若抵台誰先施打？陳時中曝兩決定因素：桃園醫護列考慮

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今上午10點半臨時召開記者會澄清昨晚間傳出的十萬計輝瑞疫苗將抵台，指揮官陳時中表示，全世界都需要疫苗，會透過各種管道努力，但該篇媒體報導會造成誤解，不過對於報導內提到疫苗到或將會優先提供桃園醫護人員施打，陳時中表示，將以整個疫情最高風險的相關人員為優先，在此情況下桃園當然會優先考慮。

陳時中表示，目前各種方案都是持續在滾動修訂，首先要先看風險區域，另一個則是以照顧病患的第一線防疫人員為優先，例如照顧集中簡易的人、相關警消、邊境防疫等，另外以目前的時間點，在區域性的考量上，桃園區域也會是被考慮的因素。

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但陳時中也強調，該篇報導中提及桃園有65萬醫護人員是不正確的，全國有職業登記的醫事人員才33萬多，所以不可能在桃園一個地區就有這麼多職業登記的醫事人員。

陳時中表示，該報僅擷取部分內容進行報導，後續將由法制組研議，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵臺資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

