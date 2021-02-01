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社會 社會焦點 保障人權

氣後方計程車閃大燈！駕駛抄球棒逼道歉　嗆5字代價12萬元

記者黃翊婷／綜合報導

基隆年約30多歲的蕭姓男子認為蔡姓計程車故意閃大燈挑釁，於是從車窗伸出球棒威嚇，逼迫對方道歉，沒想到卻害慘自己，日前被基隆地院法官依強制罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲蕭男聲稱遭後車閃大燈挑釁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，蕭男2020年4月30日晚間9時許開車沿著中正區新豐街往深溪路方向行駛，卻在行經某社區對面的公車停靠區時，自認受到後方蔡姓運將閃大燈挑釁，一氣之下從駕駛座車窗伸出一根球棒威嚇，接著無故緊急剎車。

蕭男見計程車也停了下來，於是手持球棒下車，並走到計程車駕駛座旁嗆聲「現在是三小（台語）」，逼迫蔡姓運將道歉。蔡男擔心繼續糾纏下去會有危險，便回了一句「「我怎麼了我不知道，拍謝（台語）」，對方才終於罷休離去。

對於上述指控，蕭男矢口否認有任何強制犯行並辯稱，「我覺得他閃我燈是對我挑釁，心裡害怕所以才持球棒下車防衛，我是自保。」而基隆地院法官勘驗行車紀錄器畫面，發現他的確曾做出高舉球棒、無故緊急剎車等行為。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡姓運將被逼停車道歉。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

法官認為，假如蕭男真的感到害怕，應該會加速遠離危險，何必停車威脅「危險人物」，況且他拿出具有攻擊性的球棒，還在無危急情況下緊急剎車，甚至開口嗆聲，顯見主觀上的認知及客觀上的行為皆屬於積極挑釁，而非心生畏懼的自我保護。

法官一審依強罪判處蕭男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。他不滿提出上訴，但在今年1月間被基隆地院裁定駁回，全案仍可上訴。

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