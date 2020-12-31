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社會 社會焦點 保障人權

泳池「壓男童入水2秒」遭訴　瑞芳警：靜待司法調查

記者郭世賢、徐愷昕／桃園報導

新北市瑞芳分局兩線三星陳姓警官，今年7月間在桃園市中壢區某游泳池戲水時，因不滿6歲男童持水槍朝自己射水，辱罵之餘竟將男童的頭往水裡壓2秒，引發網友撻伐。案經男童家長驗傷提告；陳警在桃檢偵訊時坦承犯行，檢方根據監視畫面等證據，31日依法對他提起公訴。對此，瑞芳分局表示尊重地檢署決定，陳警僅回應，「多謝關心，一切靜待司法調查」。

▲▼泳池壓男童入水2秒！瑞芳警官遭起訴　本人回應了。（圖／爆怨公社、記者郭世賢翻攝）

▲泳池壓男童入水2秒！瑞芳警官確定遭起訴，本人回應了。（圖／爆怨公社、記者郭世賢翻攝）

▲水槍射到眼鏡男...男童慘遭「掐脖按到水裡」3秒！竟還被告傷害　媽怒還原經過。（圖／網友投稿）

▲「眼鏡男」身分曝光，是瑞芳高階警官。（圖／網友投稿）

檢警調查，瑞芳分局41歲陳姓警官今年7月25日下午5時40分許，在中壢區某游泳池疑因不滿6歲男童持水槍朝其射水，雙方發生爭執，陳明知男童是未滿12歲兒童，竟徒手抓著男童身上游泳圈與頸部等處，將其頭部壓入游泳池水中約2秒鐘，以強暴方式限制男童自由，還造其頸部擦傷，事後，遭男童家長驗傷提告。

男童家屬對陳警提出殺人未遂、傷害罪等告訴；陳在偵訊時指出，是男童故意往他踢水，甚至還持水槍射其眼睛等處，他勸阻時男童還拿東西丟他，持水槍對他射水，針對此部分，他已向男童提告傷害及誣告。

陳在偵訊中坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面，以及男童驗傷診斷證明書等證據，認定陳犯嫌明確，因觸犯兒童及少年福利與權益保障法之故意對兒童傷害與強制罪嫌，偵結依成年人故意對少年傷害罪嫌提起公訴。

▲▼瑞芳分局副局長黃建中 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳分局副局長黃建中針對此事件出面說明。（圖／記者郭世賢翻攝）

有關局所內警員被起訴一事，瑞芳分局副分局長黃建中出面表示，「本案件屬當事人休假期間在外的行為，且已進入司法程序，本分局尊重地檢署決定，至於陳員相關職務，後續將視司法程序做適當調整程序參考，本分局秉持勿枉勿縱，促請陳員持續配合法院調查釐清事實，以維護當事人權益。」至於陳警本人，面對媒體詢問僅回應，「多謝關心，這個部份我們靜待司法調查。」

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