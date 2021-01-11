應召女計時收費「碼表一響就穿衣」　他慾火轉怒火動粗下場慘

▲陸女一進房就按錶計時，王男性交易還沒滿足就慘遭沒收，氣得於衝突中動手傷人，北院依法判刑。（圖／pixabay免費圖庫）

記者羅志華／台北報導

王姓男子於2018年9月間，與陸姓女子談好以1800元性交易15分鐘，陸女時間一到立刻起身穿衣，尚未滿足的王男質疑計算有誤，2人爆發激烈衝突，期間王男不僅動手傷人，又為阻止陸女報警搶奪手機，經陸女室友呼救，鄰居們才將王男壓制並報警；北院依強制、強制未遂罪，判王男5月徒刑，得易科罰金。

王男與陸女相約性交易，本想盡情宣洩，不料對方一進房便按碼表計時，15分鐘一到，王男還未衝刺到盡頭，就慘遭陸女「沒收比賽」；王男質疑時間計算有誤上前理論，老江湖的陸女隨即拿出水果刀揮舞，要打發王男離去。

王男小頭不滿足、大頭充血，見陸女不講情面，搶下水果刀後，又逼對方喝下不明液體，陸女一口拒絕，僵持中拿手機企圖報警，王男情急下先搧了陸女一巴掌，又在搶奪手機過程中，出手攻擊對方，直到陸女的黃姓室友聽到呼救聲，才趕緊找鄰居幫忙壓制。

陸女除控訴王男搶手機外，另指控他奪刀後，反過來要把性交易給的2000元搶回去，法院依陸女證詞，認為2人談好1800元交易，陸女也坦承有找200元給王男，就算王男認服務不周、要求退款，也應只會要求1800元，且此部分除陸女一人控訴外，並無其他證據支持，考量王男犯行，依強制、強制未遂罪判刑。

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