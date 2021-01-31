　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名鄭姓男子30日深夜肚子餓，叫了一份烤雞來吃，但外送員送上門後忍不住提醒他「這間店很詭異」。鄭男一頭霧水，卻也不疑有他，趕緊享用餐點，怎料吃下去發現雞肉味道臭酸，還夾著一塊菜瓜布棉絮，讓他立刻反胃狂吐2輪。事後，他循店家地址上網查詢，竟只在GoogleMaps上找到一間鐵皮屋...

鄭先生在臉書社團「爆怨公社」發文指出，當時他用foodpanda訂宵夜，幫老婆和自己各叫了一份烤雞。不久後，外送員送來餐點，還好心提醒「這家店很詭異，餐點有問題記得反映」，但他沒有放在心上，「沒想到中招了！」

▲▼外送員一句話想救他！他咬臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光。（圖／爆怨公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲烤雞臭酸，還夾著一坨粉色菜瓜布棉絮。（圖／爆怨公社）

鄭先生指出，當時他咬下去，發現烤雞肉臭酸，還夾著一大塊菜瓜布殘渣，有洗碗精的味道，讓他噁心不舒服，衝到廁所狂吐，還拉了好幾輪。事後，他上foodpanda查看餐廳評價，發現店家惡評如潮，只有2.9顆星，「我不該半夜在沒看評論，就衝動下訂...」

他受訪時說，「當時我老婆就發現說，咦，這味道怎麼酸酸的，我咬一口後，想說這口感怎麼這麼特別，毛毛的這樣，該不會是吃到雞毛，結果吐出來才發現，是一塊紅色的菜瓜布棉絮。」

▲▼外送員一句話想救他！他咬臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光。（圖／爆怨公社）

▲店家長期收到不少負評，平均只有2.9顆星。（圖／爆怨公社）

▲▼外送員一句話想救他！他咬臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光。（圖／爆怨公社）

▲餐廳地址實際是一間鐵皮屋...（圖／爆怨公社）

後來，他心中閃過不祥預感，接著上網查詢地址，結果竟找不到這家餐廳的任何訊息，也沒有任何聯繫方式，連GoogleMaps也只顯示出一間詭異簡陋的鐵皮屋，讓他瞬間覺得毛骨悚然。

貼文曝光後，有網友追查發現，foodpanda上還有火鍋店、炸物、烤肉、小龍蝦專賣店、健康蔬食、果汁冰沙等近10家餐廳，通通登記在同一個地址。但媒體實際來到現場，發現鐵皮屋大門深鎖，不僅沒有任何一塊招牌，而且環境髒亂不堪，還有蒼蠅、老鼠亂竄。

對此，foodpanda回應，目前正在內部調查中。而新北市衛生局也將派員稽查，若查證屬實，將依法開罰。

▲▼外送員一句話想救他！他咬臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光。（圖／東森新聞）

▲鐵皮屋大門深鎖，現場堆滿垃圾，滿是蒼蠅。（圖／東森新聞）

▲▼外送員一句話想救他！他咬臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光。（圖／東森新聞）

▲一旁還有老鼠亂竄。（圖／東森新聞）

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

▲平台上還有近10家餐廳登記在同一地址。（圖／東森新聞）

►熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元

ET快訊
16歲初夜獻陳冠希　嫩模遭前任控欠289萬「整形、隆乳錢我給
外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝
案908曾到老字號餃子店　里民曝現況
一張公告「拒絕部桃」惹怒護理師　桃園地院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

「3生肖」橫財加身有夠旺！　2月前8天是關鍵

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

「3生肖」橫財加身有夠旺！　2月前8天是關鍵

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

台灣第2季發表！福特「Focus ST手排版」將導入　鋼砲市場再加溫

四款有趣扭蛋扭起來！罐頭戒指拆開直接變對戒　解放的柴柴超可愛

劉嘉玲搭肩小鮮肉唱KTV！　男方「星二代身分」被挖出…歌曲露餡

抖音「最辣女海軍」爆：曾處決五人　10秒激萌片「5億人搶看」爆紅

美廉社拚拓點「目標1300家門店」 今年推外送、興櫃轉上市

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

終在最後最後撐過來！戴資穎奪年終賽第三冠　李洋加油聲成大亮點

交往前後差很大？改變「3種心態」帶你重返熱戀期

塔壁2場場均25分、15.5籃板掃除質疑　林冠綸：我們一直都相信他

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

曾去九份阿妹茶樓、大溪老街　案908詳細足跡曝光！

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

外送員1句話…驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

再建議公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

聯新醫院發文2hrs急刪！6點聲明這裡可找到

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

更多熱門

相關新聞

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

指揮中心31日公布案908活動足跡，他26日曾經到桃園龜山區餃子樓中樓用餐。消息曝光後引發熱議，實際前往該餐廳可以發現，餐廳大門深鎖並貼出「公休」公告，有里民表示，店家目前休息三週，畢竟不是店家的錯，希望大家予以鼓勵；里長也感嘆，希望確診者只是外帶，否則這個年恐怕難過了。

桃園地院一張公告拒部桃　護理師怒了

桃園地院一張公告拒部桃　護理師怒了

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

影／桃園病患遭拒診貼標籤　鄭文燦說重話

影／桃園病患遭拒診貼標籤　鄭文燦說重話

關鍵字：

烤雞外送員宵夜臭酸菜瓜布新北市鐵皮屋影音

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面