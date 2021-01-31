外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名鄭姓男子30日深夜肚子餓，叫了一份烤雞來吃，但外送員送上門後忍不住提醒他「這間店很詭異」。鄭男一頭霧水，卻也不疑有他，趕緊享用餐點，怎料吃下去發現雞肉味道臭酸，還夾著一塊菜瓜布棉絮，讓他立刻反胃狂吐2輪。事後，他循店家地址上網查詢，竟只在GoogleMaps上找到一間鐵皮屋...

鄭先生在臉書社團「爆怨公社」發文指出，當時他用foodpanda訂宵夜，幫老婆和自己各叫了一份烤雞。不久後，外送員送來餐點，還好心提醒「這家店很詭異，餐點有問題記得反映」，但他沒有放在心上，「沒想到中招了！」

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▲烤雞臭酸，還夾著一坨粉色菜瓜布棉絮。（圖／爆怨公社）

鄭先生指出，當時他咬下去，發現烤雞肉臭酸，還夾著一大塊菜瓜布殘渣，有洗碗精的味道，讓他噁心不舒服，衝到廁所狂吐，還拉了好幾輪。事後，他上foodpanda查看餐廳評價，發現店家惡評如潮，只有2.9顆星，「我不該半夜在沒看評論，就衝動下訂...」

他受訪時說，「當時我老婆就發現說，咦，這味道怎麼酸酸的，我咬一口後，想說這口感怎麼這麼特別，毛毛的這樣，該不會是吃到雞毛，結果吐出來才發現，是一塊紅色的菜瓜布棉絮。」

▲店家長期收到不少負評，平均只有2.9顆星。（圖／爆怨公社）

▲餐廳地址實際是一間鐵皮屋...（圖／爆怨公社）

後來，他心中閃過不祥預感，接著上網查詢地址，結果竟找不到這家餐廳的任何訊息，也沒有任何聯繫方式，連GoogleMaps也只顯示出一間詭異簡陋的鐵皮屋，讓他瞬間覺得毛骨悚然。

貼文曝光後，有網友追查發現，foodpanda上還有火鍋店、炸物、烤肉、小龍蝦專賣店、健康蔬食、果汁冰沙等近10家餐廳，通通登記在同一個地址。但媒體實際來到現場，發現鐵皮屋大門深鎖，不僅沒有任何一塊招牌，而且環境髒亂不堪，還有蒼蠅、老鼠亂竄。

對此，foodpanda回應，目前正在內部調查中。而新北市衛生局也將派員稽查，若查證屬實，將依法開罰。

▲鐵皮屋大門深鎖，現場堆滿垃圾，滿是蒼蠅。（圖／東森新聞）

▲一旁還有老鼠亂竄。（圖／東森新聞）

▲平台上還有近10家餐廳登記在同一地址。（圖／東森新聞）

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