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變異時間軸曝光！　全球新冠病毒已出現3931種毒株

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情襲捲全球，加上變種病毒傳開，儘管各國加快疫苗施打速度，仍無法有效控制疫情。根據病毒變異追蹤平台「NextsTrain」公布的最新數據，截至目前除了英國、南非、巴西出現新冠病毒變異病毒株之外，全球共出現3931種變異病毒基因型，且持續增加中。

NextsTrain平台指出，截至1月為止，全球共發現3931種病毒基因型，從動態時間軸地圖，以及各地採樣的病毒株可以發現，這些毒株間有清楚遺傳關係，且數量每天都在增加中。儘管能透過這些基因了解疫情與病毒進化之間的關係，但病毒傳播的時間和地理因素還存在著不確定性。

▲▼全球病毒已變異出3931種。（圖／翻攝自Nextstrain）

▲全球病毒已變異出3931種。（圖／翻攝自Nextstrain）

資料也顯示，如今全球各地的變異病毒株數量大增，最明顯的是巴西（501Y.V3）、南非（501Y.V2）與英國（501Y.V1）變異毒株；至於疫情爆發初期的武漢病毒株基因型（19A），從去年10月就開始減少，廣東病毒株型（19B）則還有少量蹤跡。

NextsTrain的數據來自全球各地的知名研究機構，包含巴塞爾大學生物中心 （Biozentrum of University of Basel）、馬克斯·普朗克發展生物學研究所（MPIDB）、福瑞德哈金森腫瘤研究中心（FRED HUTCH）、美國國家衛生院（NIH）、歐洲研究委員會（ERC）與比爾與美琳達·蓋茲基金會 （Bill & Melinda Gates Foundation）等。

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