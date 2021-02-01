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案908戴口罩前後坐15分鐘染疫　台大醫曝「2種傳播模式」

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院感染風波尚未平息，案908在平鎮某醫院門診區和案889（部桃出院患者）坐前後排，雖然全程都有戴口罩，但短暫接觸即被傳染。台大兒童醫院院長黃立民坦言，這應該是屬於環境汙染；台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎也表示，幾分鐘甚至是幾秒鐘的接觸，如果剛好吸到病人吐出來的飛沫，就有可能受到感染。

▲平鎮某醫院消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮某醫院已進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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案908日前陪母親前往桃園平鎮另一間醫院門診就醫，候診時與感染源不明的案889坐在前後排，雖然全程15分鐘他都有戴口罩，最終採檢仍發現染疫，因此被指揮中心定調為新一起院內感染。而該醫院會不會變成部桃第二，指揮官陳時中表示，院內感染其實有各種講法，如果比較嚴格一點定義，當然可以說不算，因為並沒有受到裡面醫療相關染疫或是住院群聚，但院內有兩個人染疫，所以也可以算是，只是這樣描述又怕大家緊張。

究竟案908是怎麼受到感染的，台大兒童醫院院長黃立民認為這應該是屬於環境汙染；他也向《聯合新聞網》解釋，飛沫和接觸都是常見的社區傳播模式，就算只是短暫會面、根本沒有交談，或是曾經共處於車站大廳、百貨商場或電梯等人多的地方，都有可能受到感染，所以還是要請民眾戴好口罩、勤洗手，少碰觸眼口鼻，才能降低受傳染的機率。

▲▼案908足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案908足跡。（圖／指揮中心提供）

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎也認為，不經意的接觸可能也會發生傳染，雖然接觸15分鐘以上叫親密接觸，傳染性比較高，可是有的時候，幾秒鐘、幾分鐘的一個接觸，如果剛好吸到病人吐出來的飛沫，也有可能得到感染。

李秉穎提醒，如果是確診者把病毒帶到某個地方，比如門把，或是候診的桌子、椅子，其他人去摸桌椅、門把，就可能會接觸到病毒，如果再去碰觸自己的眼口鼻，就可能會發生「沒有面對面」的親密接觸傳染。

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