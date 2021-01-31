　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

就不愛喝甜的！超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」　茶香濃又解膩

每朝綠茶（圖／記者黃克翔攝）

▲超商有各式各樣無糖綠茶選擇。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／綜合報導

全台便利超商超過1萬家，平均只要每走6分鐘就能遇到一間，走在路上突然口渴時也不用擔心臨時找不到手搖飲店，走進超商就能爽喝到各式各樣的飲品，不過雖然種類多，但不少人一樣獨愛「無糖綠茶」，可以避免攝取過多糖分，這次DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友激推的超商罐裝無糖綠茶TOP10，看看哪一款才是民眾最愛。

TOP3：每朝健康双纖綠茶
說到每朝健康綠茶就忍不住哼起「每朝健康～」的廣告台詞，每朝健康双纖綠茶主打一瓶就能喝到2種膳食纖維，且特別加入研磨綠茶粉提升口感，不少人在吃完太過膩的食物後都會來上一瓶解膩。

TOP2：原萃冷萃日式深蒸綠茶
原萃系列也是超商冷藏櫃裡必出現的飲品之一，且茶種類超多，像是日式綠茶、文山包種烏龍茶、錫蘭無糖紅茶等都有各自的擁護著，不過近日討論度最高的是全新冷萃系列，以「滴濾慢釀」方式打造甘甜不澀的茶風味，讓不少人一喝秒成粉絲說「蠻順口的。」

▲▼黑松茶花綠茶產品情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲黑松茶花綠茶是民眾最愛超商瓶裝綠茶。（圖／記者周宸亘攝）

TOP1：黑松茶花無糖綠茶
民眾最愛瓶裝無糖綠茶冠軍就是「黑松茶花無糖綠茶 」，因添加了茶花抽出物讓綠茶帶有獨特花香，再加上口感清爽，吸引一票死忠粉絲，不少人直呼「很回甘」、「花香味真的很濃郁」，同樣也主打可以在運動、飯後來上一瓶解解膩。

▲▼超商最夯「10大罐裝無糖綠茶」。（圖／網路溫度計提供）

▲超商最夯「10大罐裝無糖綠茶」。（圖／網路溫度計提供）

【你可能也想看】

►頂好招牌卸了！全新「家樂福超市」2/4亮相　強打烘焙、輕食搶客
►果香紅茶加了蜂蜜凍！「清原芋圓X蜜蜂工坊」聯名了　連8天買1送1
►快訊／幸運兒揭曉！小7「花25元中千萬」　中獎名單一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
薪資43K給家用！陸23歲OL被榨乾慘死　父母再要178萬
活逮男友裸身同房女藝人　《甄嬛》女星曝2錄音檔：仁至義盡
視訊聽證會激戰女客！律師活春宮全直播法官傻眼
外送員1句話他驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底：同地址6家店

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

就不愛喝甜的！超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」　茶香濃又解膩

筆記！頂呱呱「新年發財券」爽吃1個月　呱呱包買1送1還有88元套餐

頂好招牌卸了！全新「家樂福超市」2/4亮相　強打烘焙、輕食搶客

食品凝聚家人關係！湯圓老品牌貫徹「餐桌文化」傳遞暖心溫度

大掃除也要美美的！掃除家電狂降七千元、買掃地機器人再送吸塵器　全國電子最懂你的心

新春限定！海綿寶寶、派大星醫療口罩來了　大人、小孩款一次擁有

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

就不愛喝甜的！超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」　茶香濃又解膩

筆記！頂呱呱「新年發財券」爽吃1個月　呱呱包買1送1還有88元套餐

頂好招牌卸了！全新「家樂福超市」2/4亮相　強打烘焙、輕食搶客

食品凝聚家人關係！湯圓老品牌貫徹「餐桌文化」傳遞暖心溫度

大掃除也要美美的！掃除家電狂降七千元、買掃地機器人再送吸塵器　全國電子最懂你的心

新春限定！海綿寶寶、派大星醫療口罩來了　大人、小孩款一次擁有

南韓KCC名譽會長鄭相永病逝！享壽84歲...為現代集團創辦人么弟

0.3秒絕殺！里拉德最後9秒連飆2顆三分　拓荒者逆轉公牛

高雄女大生騎車「口罩從口袋飛落」遭罰3600！　家屬怒批搶錢

獨／5寶爸前雇主喊話再幫一次　「不怕高不怕苦」保障底薪5萬

早打完2劑輝瑞疫苗！美議員確診新冠　曾出席拜登就職典禮

陸學者：兩岸若沒有民間交流　「真的斷了連線」可能出大事

身體一半都是油！翊萱「激瘦20公斤」2重點不復胖：很多人聽不進去

1328家百貨、賣場消防安全不合格　內政部下令：春節前全面清查

案908疑另一起社區感染！前台大醫7點分析：要做病毒基因定序

情人節送「專屬訂製禮物」更感動！復古底片、霓虹文字燈保存甜蜜回憶

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

消費熱門新聞

頂好招牌卸了！全新家樂福超市2/4亮相

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

全國電子掃除家電狂降七千元

咖啡迷別錯過！全家這３天享特價優惠

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

阿嬤冰箱影片夯　整頓靠富及第

暖暖包失寵！改搶賣場熱銷神物

麥當勞超夯薯來堡、紅豆派回來了

超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」

頂呱呱新年發財券買1送1爽吃1個月

防疫人員辛苦了！家樂福送720購物金

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

最新三麗鷗醫療口罩kitty穿乳牛裝爆Q

美廉社福袋千元入手2款高檔酒

更多熱門

相關新聞

勞保局指出為提升民眾繳費便利性，自110年1月份起，至7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商繳納勞工保險保險費（含就業保險保險費、工資墊償基金提繳費）、勞工退休金、國民年金保險費，每筆繳納上限由原來的新臺幣(下同)2萬元提高至3萬元，預估有5.5萬個投保單位受惠。

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板

最新三麗鷗醫療口罩kitty穿乳牛裝爆Q

最新三麗鷗醫療口罩kitty穿乳牛裝爆Q

超商最好吃麵包！眾人狂推這款：絕不踩雷

超商最好吃麵包！眾人狂推這款：絕不踩雷

悲劇同事！全家消費144元錯過千萬

悲劇同事！全家消費144元錯過千萬

關鍵字：

超商無糖綠茶網路溫度計

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面