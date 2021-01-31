就不愛喝甜的！超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」　茶香濃又解膩

▲超商有各式各樣無糖綠茶選擇。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／綜合報導

全台便利超商超過1萬家，平均只要每走6分鐘就能遇到一間，走在路上突然口渴時也不用擔心臨時找不到手搖飲店，走進超商就能爽喝到各式各樣的飲品，不過雖然種類多，但不少人一樣獨愛「無糖綠茶」，可以避免攝取過多糖分，這次DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友激推的超商罐裝無糖綠茶TOP10，看看哪一款才是民眾最愛。

TOP3：每朝健康双纖綠茶

說到每朝健康綠茶就忍不住哼起「每朝健康～」的廣告台詞，每朝健康双纖綠茶主打一瓶就能喝到2種膳食纖維，且特別加入研磨綠茶粉提升口感，不少人在吃完太過膩的食物後都會來上一瓶解膩。

TOP2：原萃冷萃日式深蒸綠茶

原萃系列也是超商冷藏櫃裡必出現的飲品之一，且茶種類超多，像是日式綠茶、文山包種烏龍茶、錫蘭無糖紅茶等都有各自的擁護著，不過近日討論度最高的是全新冷萃系列，以「滴濾慢釀」方式打造甘甜不澀的茶風味，讓不少人一喝秒成粉絲說「蠻順口的。」

▲黑松茶花綠茶是民眾最愛超商瓶裝綠茶。（圖／記者周宸亘攝）

TOP1：黑松茶花無糖綠茶

民眾最愛瓶裝無糖綠茶冠軍就是「黑松茶花無糖綠茶 」，因添加了茶花抽出物讓綠茶帶有獨特花香，再加上口感清爽，吸引一票死忠粉絲，不少人直呼「很回甘」、「花香味真的很濃郁」，同樣也主打可以在運動、飯後來上一瓶解解膩。

▲超商最夯「10大罐裝無糖綠茶」。（圖／網路溫度計提供）

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