文在寅疑助北韓蓋核電廠！前青瓦台幕僚怒控：是朴槿惠時期提議的

▲南韓在野黨與保守派媒體質疑，文在寅曾向金正恩提及幫助北韓興建核電廠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓監察院針對關閉月城核電廠1號發電機一事進行監察，而產業通商資源部公務員涉嫌刪除電腦內530件相關資料，檢方在文件目錄中意外發現以芬蘭語「北方」（pohjois）為名的資料夾，涉及北韓核電廠興建與兩韓能源合作，部分媒體直指2018年4月板門店會談時，總統文在寅給北韓最高領得人金正恩的USB內含有兩韓能源合作資料。對此，執政黨與前青瓦台人士發文駁斥，表示該構想起始於朴槿惠政府。

根據韓媒《中央日報》，共同民主黨國會議員尹準炳（윤준병）於今（31）日在臉書上發文反駁，指出在被刪除的530宗檔案內，有高達220多件為朴槿惠時期的構想，「其中關於提議在北韓興建核電廠的資料，是產資部（產業資源通商部）為日後活絡南北韓經濟合作所做的準備，是早在朴槿惠政府（前朝）時期在提出該構想下所發表的內部資料。」

尹準炳反問道，「當時朴槿惠不是提出『統一大發論』（통일대박론）嗎？」

▲朴槿惠曾提出「統一大發論」，作為其任內南北韓政策思想論述。（圖／達志影像／美聯社）

他解釋，在遭到刪除的資料中，只有30多件違文在寅政府時期所創建的，內容為關於是否關閉月城核電廠1號發電機的經濟評估。

而關於《朝鮮日報》在報導中專門找來唇語分析師，指出文在寅與金正恩在板門店會談徒步橋時，曾將USB遞給金正恩，還提到「發電廠問題」，質疑文在寅恐親口向金正恩提出幫助北韓興建核電廠的構想。對此，前青瓦台幕僚趙漢起（조한기）大罵根本是「子虛烏有」。

根據《韓聯社》報導，趙漢起31日也在臉書發文強調，「當時我是青瓦台秘書官，在427板門店會談時，我與代表北韓的金昌善（김창선）部長在現場待命，會談場面是直接向全球直播的，竟可以這般抹黑，實在令人氣憤到無法言語！」

▲趙漢起認為，文金會經全球媒體直播，雙方當時不可能有不為人知的秘密交易。（圖／達志影像）

他解釋，「2018年4月27日板門店會談，當時我做為總統直屬祕書官，操守整場活動從頭到尾的接洽，9月19日平壤兩韓元首會談時，除就寢時間以外，幾乎都與總統在一起，根本從沒聽過在北韓幫蓋核電廠這種提議。」

趙漢起表示，「不過先前保守派媒體曾提議在北韓蓋核電廠，當時我著實嚇了一跳！我記得過去韓、美、日三國曾以北韓放棄核武為條件，在北韓興建輕水反應爐，不過蓋到一半就停工了，因此保守派媒體才會提出該建議，其實在前總統李明博、朴槿惠時期也有過類似的主張。」

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