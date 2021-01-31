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南韓KCC名譽會長鄭相永病逝！享壽84歲...為現代集團創辦人么弟

▲▼南韓KCC總部位於首爾市瑞草區，為知名建材、汽車零件圖料商。（圖／翻攝自Naver Map街景）

▲南韓KCC總部位於首爾市瑞草區，為知名建材、汽車零件圖料商。（圖／翻攝自Naver Map街景）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名化工、汽車零部件製造商「KCC株式會社」，同時也是國內大型財閥主力之一的創辦人兼名譽會長鄭相永（정상영）傳出於昨（30）日因宿疾病逝，享壽84歲。鄭相永是現代集團創辦人鄭周永（정주영）的么弟，隨著他的病逝，泛現代集團家族由「永」字輩經營的世代正式宣告落幕，其晚年曾與侄媳婦玄貞恩（현정은）爭奪現代集團主導權，可惜最後宣告失敗。

根據《韓聯社》報導，鄭相永1936年生於日殖朝鮮江原道通川郡，於1958年8月，憑藉著22歲熱血青年之姿胼手胝足創立「金剛SLATE(石板瓦)」（금강스레트，KCC前身），早期主要專攻建材生產，1974年成立「高麗化學」，進軍塗料事業，1989年將建設部門獨立出來，另外成立「金剛綜合建設」，2000年將金剛株式會社與高麗化學合併，成為「金剛高麗化學株式會社」，2005年改名為「KCC株式會社」。

▲▼南韓KCC集團名譽會長鄭相永病逝。（圖／翻攝自KCC）

▲南韓KCC集團名譽會長鄭相永病逝。（圖／翻攝自KCC）

鄭相永性格不拘小節、勤儉，向員工展現「品質經營」的楷模，以南韓創業家之姿，身居經營第一線長達60多年，即便已將集團業務分工給3名兒子，直到去年仍每天到公司上班，實屬罕見，其在任期間內強調「產業保國」理念，認為企業應該盡本份，並在國家發展上提出貢獻，為南韓經濟與現代化打造堅固的基石。

鄭相永追求建築產業、建築材料國產化，陸續研發生產塗料、玻璃工藝、矽利康，大大降低南韓對於外國製品的依賴，使生產技術達到國產化。

1987年成為南韓首個量產半導體環氧模壓樹脂（Epoxy Molding Compounds, EMC）的企業，在半導體材料國產化與商業化貢獻心血；1996年獨自研發水溶性汽車漆料；2003年成為國內首個完成矽利康單體、矽利康原料生產的企業，使南韓成為繼德國、法國、美國、日本、俄羅斯、中國之後，全球第7個擁有矽利康生產技術的國家。

不過直到2003，年時任現代集團會長鄭夢憲（정몽헌）被指控篡改帳簿，藉此隱瞞金大中政府向北韓（朝鮮）秘密轉移數百萬美元的資金而選擇輕生，當時會長一職由其配偶玄貞恩繼承，此舉引發鄭相永不滿，認為現代集團核心權力應由鄭姓一家掌握，因此大量買入持股公司之一的現代電梯股份，不過最後卻仍在經營權紛爭中落敗。

鄭相永的家屬為遺孀趙恩主（조은주）、長子KCC會長鄭夢鎮（정몽진）、次子KCC GLASS會長鄭夢益（정몽익）、三子KCC建設會長鄭夢烈（정몽열）。

KCC在聲明中表示，將依照鄭相永遺願，不接受弔問與弔花，告別式等喪葬日程不對外公開。

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