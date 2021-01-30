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本土確診死亡+1！清晨接獲消息「很惋惜」　陳時中：死亡人數算低

▲▼0130中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心新增4例本土病例，有3例為染疫護理師863家人，其中1例案907婆婆於昨晚不幸死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今天清晨收到消息，內心很惋惜，但案907有一定的年紀，也有多重慢性疾病，「生老病死是必須面對的問題」，也大讚台灣的醫療很好，確診死亡人數還是算低的。

陳時中在記者會上表示，今天清晨知道這件事情，當然是不希望看到有人過世，但是案907有了年紀，狀況不太好，且身上有多重慢性疾病，當晚也選擇簽署DNR不再急救，「感到很惋惜，但是生老病死是每個人都會面對的事情」。

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陳時中也提到，距離上一個死亡案例案197，於去年5月10日過世，相隔8個月多月，「死亡人數還算低，台灣的醫療照顧還是非常好」。

▲▼0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲0130部桃本土個案關聯圖，案907昨晚死亡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計153,716例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含149,840例排除)，其中909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

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