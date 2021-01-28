中印第九輪會談剛結束　港媒稱「陸航母殺手已部署東西部」

▲第九輪中印軍長級會談剛結束，雙方達成降溫局勢。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防部日前發佈第九輪中印軍長級會談成果，雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，確保一線部隊保持克制，共同努力推動降溫緩局。但另一方面，港媒《南華早報》26日報導卻指出，解放軍在東部和西部地區相繼部署「東風-26」中遠程彈道導彈，「不僅將印度納入射程，也對駐日美海軍基地構成威脅」。

據大陸官媒《環球時報》引述港媒消息指出，美國科學家聯合會最新報告顯示，衛星圖像證實解放軍在位於山東的訓練場部署了多輛「東風-26」發射車。這是首度發現該導彈在相關區域執行軍事任務。

▲東風-26飛彈，一般被認為是對抗美軍的航艦打擊群。（圖／中國國防部）

報導稱，美國科學家聯合會最新報告顯示，衛星圖像證實解放軍在位於山東的訓練場部署了多輛「東風-26」發射車。這是首度發現該導彈在相關區域執行軍事任務。加拿大軍事雜誌《漢和防務評論》（Kanwa Information Center）總編輯平可夫（Pinkov）表示，解放軍火箭軍在西部新疆庫爾勒地區也部署有「東風-26」。

報導指出，美國科學家聯合會表示，號稱「航母殺手」的「東風-26」導彈射程超過5000公里，可攜帶常規彈頭或核彈頭，先前已部署到中國境內其他至少4個地點。香港軍事評論員宋忠平認為，解放軍部署該導彈的目的是「把美國航母趕到愈遠的地方愈好」。他提到，去年8月火箭軍從青海試射「東風-26」，擊中位於南海西沙群島附近的1艘移動船隻。

據了解，「東風-26」反艦彈道導彈估計航程為4,500公里，能夠覆蓋西太平洋和印度洋大片水域的許多地區，被稱為「航母殺手」。印度媒體也曾報導，估計「東風-26航母殺手」反艦彈道導彈可以打到印度孟買港、維沙卡帕特等港口。顯然印度唯一的一艘航母，「超日王」號已經在東風-26「航母殺手」反艦導彈射程打擊之內。