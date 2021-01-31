女兒把母屍「藏冰箱10年」　清潔工掃出腐肉嚇壞

▲女子把母親遺體藏冰箱10年，被抓到竟供稱「怕被迫搬家才藏屍」。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京27日發生一起藏屍事件，一名48歲女子吉野由美在母親死後，將母親遺體藏在公寓租屋處的冰箱內，直到她因為付不起房租被迫搬走，清潔工打掃時意外發現遺體，藏屍事件才被揭發。警方表示，他們已將吉野由美逮捕送辦，初判遺體至少已死亡10年，確切的死亡時間及死因仍待釐清。

綜合日本媒體報導，事件發生在東京葛飾區，一名清潔工27日在打掃一間公寓房間時，發現冰箱中藏了一具腐爛遺體，嚇得立刻打電話報警。葛飾警方調查後發現，前房客吉野由美嫌疑重大，吉野由美被逮捕後也坦承，遺體確實就是她的母親。

吉野由美向警方供稱，母親死亡時大約60多歲，由於公寓是以母親的名字承租，她害怕母親死後，她會被迫搬家，所以就上網買了一個冰箱，隱瞞死訊將母親的屍體冰起來，在把冰箱放進櫥櫃裡，直到今年1月中旬，她因為積欠房租被迫搬離公寓，清潔工意外發現遺體，才讓藏屍事件才被揭發。

警方表示，根據吉野由美證詞及遺體的狀況判斷，死亡時間至少已有10年，確切時間及死亡原因仍待進一步釐清，吉野由美訊後則依涉嫌遺棄及藏匿遺體罪嫌移送法辦。