澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

▲澄清湖獅子會捐贈屏東家扶中心「扶幼專車」堪稱是最重量級的聖誕禮物。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心19日收到國際獅子會300-D2區捐贈一部愛的扶幼專車，供家扶社工將眾人的關愛與祝福、捐贈的愛心物資，送到屏東縣33鄉鎮各角落給需要被幫助的兒童少年和家庭。

國際獅子會300-D2區陳文榮總監、澄清湖獅子會陳郁承會長，看見家扶兒少的需求，連結亞曼尼休閒服飾陳金進董事長，帶領近百名獅友見證，在2020年聖誕節前夕，共同送一份重量級的聖誕禮物(客貨兩用扶幼專車乙台)，讓家扶兒少乘坐在安全、輕巧的扶幼專車裡，進入家扶園地學習才藝、接受課後多元輔導，讓家扶社工載送弱勢兒少、更機動性的載送愛心物資給有需求的弱勢家庭、進入偏鄉服務，讓家扶的扶幼工作更走入社區、穿梭在每一條需要家扶的道路上。

2名居住在屏東市、單親家庭長大的國一生-小寬、小宏，得知今天獅子會叔叔阿姨送來一份特別的聖誕禮物，非常開心，邀集一起學木箱鼓的家扶同學一起出席贈車典禮，上台演奏他們在眾人幫助下學會的木箱鼓表演，透過音樂向獅子會叔叔阿姨表達他們最深層的感謝，謝謝眾人讓他們看見希望、讓他們的世界變彩色。

澄清湖獅子會會長陳郁承表示，期待這台愛的家扶扶幼專車，能開啟家扶兒少更多元的學習機會、啟動家扶兒少編織未來夢想更強勁的動力。

贈車典禮尾聲，屏東家扶傅敏峯主任、扶幼主委林新安與鄭秀填分區主委帶領家扶兒少、家扶社工上台，一起演唱「讓愛走動」詩歌，期待眾人心中的愛，透過獅子會與家扶串連在一起，讓愛流動到社會各角落，並手牽手深深一鞠躬表達家扶最深層的謝意。