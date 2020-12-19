　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澄清湖獅子會捐贈屏東家扶中心「扶幼專車」堪稱是最重量級的聖誕禮物。（圖／屏東家扶中心提供）

▲澄清湖獅子會捐贈屏東家扶中心「扶幼專車」堪稱是最重量級的聖誕禮物。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心19日收到國際獅子會300-D2區捐贈一部愛的扶幼專車，供家扶社工將眾人的關愛與祝福、捐贈的愛心物資，送到屏東縣33鄉鎮各角落給需要被幫助的兒童少年和家庭。

國際獅子會300-D2區陳文榮總監、澄清湖獅子會陳郁承會長，看見家扶兒少的需求，連結亞曼尼休閒服飾陳金進董事長，帶領近百名獅友見證，在2020年聖誕節前夕，共同送一份重量級的聖誕禮物(客貨兩用扶幼專車乙台)，讓家扶兒少乘坐在安全、輕巧的扶幼專車裡，進入家扶園地學習才藝、接受課後多元輔導，讓家扶社工載送弱勢兒少、更機動性的載送愛心物資給有需求的弱勢家庭、進入偏鄉服務，讓家扶的扶幼工作更走入社區、穿梭在每一條需要家扶的道路上。

2名居住在屏東市、單親家庭長大的國一生-小寬、小宏，得知今天獅子會叔叔阿姨送來一份特別的聖誕禮物，非常開心，邀集一起學木箱鼓的家扶同學一起出席贈車典禮，上台演奏他們在眾人幫助下學會的木箱鼓表演，透過音樂向獅子會叔叔阿姨表達他們最深層的感謝，謝謝眾人讓他們看見希望、讓他們的世界變彩色。

▲▼澄清湖獅子會捐贈屏東家扶中心「扶幼專車」堪稱是最重量級的聖誕禮物。（圖／屏東家扶中心提供）

澄清湖獅子會會長陳郁承表示，期待這台愛的家扶扶幼專車，能開啟家扶兒少更多元的學習機會、啟動家扶兒少編織未來夢想更強勁的動力。

贈車典禮尾聲，屏東家扶傅敏峯主任、扶幼主委林新安與鄭秀填分區主委帶領家扶兒少、家扶社工上台，一起演唱「讓愛走動」詩歌，期待眾人心中的愛，透過獅子會與家扶串連在一起，讓愛流動到社會各角落，並手牽手深深一鞠躬表達家扶最深層的謝意。

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

嘉義市管樂節！54團體踩街走秀...「管樂風口罩」超吸睛

嘉義榮服處採買禦寒毛毯　致贈榮民眷長輩保暖物資

嘉義市大同國小附幼聖誕舞曲踩街　社區大齡鼓隊喜呼應

嘉義市平安夜報佳音　天主教基督教2千人齊聚：小朋友踩街超萌！

失智翁全身被雨水淋濕受凍走失　基隆警寒冬護送助返家

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

星宇首航飛抵台南　黃偉哲送限量聯名禮包超驚喜！

行動佛殿環島誦經祈福　115站抵台南白河臨水宮

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

嘉義市管樂節！54團體踩街走秀...「管樂風口罩」超吸睛

嘉義榮服處採買禦寒毛毯　致贈榮民眷長輩保暖物資

嘉義市大同國小附幼聖誕舞曲踩街　社區大齡鼓隊喜呼應

嘉義市平安夜報佳音　天主教基督教2千人齊聚：小朋友踩街超萌！

失智翁全身被雨水淋濕受凍走失　基隆警寒冬護送助返家

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

星宇首航飛抵台南　黃偉哲送限量聯名禮包超驚喜！

行動佛殿環島誦經祈福　115站抵台南白河臨水宮

王寶強178模特女友「穿比基尼秀長腿」　10年前辣照曝光…網驚豔

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

嘉義市國際管樂節18日登場

新北市圖金山分館創客工坊

瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章

遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊

野柳地質公園文資法審議通過「自然地景」

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

萬里野柳假日活蟹市集　自家漁船限定「萬里蟹」

養雞臭味熏到台南東山居民受不了！

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

金山國小附幼　親子同樂過聖誕

南警二分局6名優質新血上崗

更多熱門

相關新聞

屏東家扶兒重逢寄養媽媽：我18歲，我終於回來了

屏東家扶兒重逢寄養媽媽：我18歲，我終於回來了

兩位曾經接受屏東家扶寄養安置的女孩，透過寄養社工的聯繫，回到曾經照顧過她們兩年的的寄養家庭，大女孩一踏進寄養家庭，環顧了寄養家庭客廳，說著「我18歲，我終於回來了」，兩姊妹緊緊抱著寄養媽媽王麗琴，感動和感恩的眼淚直流。

屏東家扶歲末慈幼送暖　攜手走過疫情迎向未來

屏東家扶歲末慈幼送暖　攜手走過疫情迎向未來

屏東家扶歲末慈幼送暖　因為有您讓愛一直都在

屏東家扶歲末慈幼送暖　因為有您讓愛一直都在

台中獅友送暖散播愛　捐30萬助弱勢學子翻轉未來

台中獅友送暖散播愛　捐30萬助弱勢學子翻轉未來

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」

關鍵字：

屏東家扶家扶中心澄清湖獅子會

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面