知名連鎖服飾80萬助嘉義家扶　400兒少換新裝過年

▲主富(NET)服飾公司連續多年送愛家扶中心兒少，讓他們年前可以換新衣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

主富(NET)服飾公司愛心不間斷，連續十三年間陸續贊助家扶兒少添購新衣，今年亦提供80萬元額度給嘉義家扶中心的兒少添購新衣，每位兒少得到2000元提貨券，共有400名家扶兒少受惠。30日上午特地封館半日，邀約嘉義家扶中心28戶家庭、50名兒少至中山路上的NET嘉義一店，挑選新衣幸福過好年。

▲家扶兒少試穿新衣。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義家扶中心主任沈明彥表示，一份禮券滿足每位家扶兒少的心願，一件新衣傳遞著一份溫暖情意，感謝NET在這十三年間持續送愛到家扶，讓家扶兒少能感受過年的氣氛，並學習選擇合適自己穿著。感謝主富(NET)服飾公司提供愛心提貨券幫助嘉義地區弱勢家庭，讓孩子們感受到社會上滿滿的溫暖，也能穿上新衣、戴上新帽，幸福過好年。

▲門市店員協助介紹衣物。（圖／記者翁伊森翻攝）

門市店員們，更熱情的化身成為造型顧問，協助到場的家庭挑選喜愛衣服、褲子、包包及鞋子，一同共襄盛舉、傳遞愛心。嘉義在地知名「福源肉粽」老闆娘黃若瑩在得知此一活動後也熱情贊助200顆粽子，讓遠道而來採買衣服的家扶家庭也可以享用熱呼呼美味可口的粽子，讓家扶兒少心裡口裡都感受到滿滿的溫暖幸福。

▲ 家扶兒少感謝主富服飾。（圖／家扶中心提供）

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