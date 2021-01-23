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屏東家扶扶幼主委交接　范安煌帶領團隊推動扶幼工作

▲▼屏東家扶第17任扶幼主委范安煌交接儀式。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶第17任扶幼主委范安煌(圖右)從家扶基金會劉國璋副執行長手中接下當選證書，開始擔任家扶後援團體領頭羊，帶領團隊在屏東縣境推動家扶扶幼工作。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心於23日在和樂餐廳舉辦「『家扶有愛 榮耀傳承』扶幼主委交接典禮」，來自縣內的家扶扶幼委員、來賓、社團代表共計200人參加，副縣長吳麗雪、周春米立委到場恭賀，交接典禮在家扶基金會劉國璋副執行長監交下熱鬧隆重，充滿感恩氣氛。

▲▼屏東家扶第17任扶幼主委范安煌交接儀式。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶第17任扶幼主委范安煌(圖右)從第16任林新安主委（圖左）手中接下為愛接續、薪火傳承的印信，開始為家扶扶幼工作任重道遠的推廣路邁進。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東家扶第十七任扶幼主委范安煌在第十六任主委林新安手中接下權杖及印信，象徵任重道遠的歷程即將展開，潮州分區則由第十任主委鄭秀填將責任交給第十一任分區主委洪碧娥、恆春分區第十任主委董瑞萍將重擔交給第十一任分區主委林光隆，在接受主委印信的同時，三位新任主委也許下『攜手扶幼 百位委員』、『開發資源』、『在地深根』三項服務新目標，期許二年主委任內能夠齊心協力助家扶，將地方與社團的資源投入家扶扶幼服務，讓資源夠用、到位。

▲▼屏東家扶第17任扶幼主委范安煌交接儀式。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東縣政府副縣長吳麗雪、社會處劉美淑處長及各界親朋好友特地撥空前來祝賀屏東家扶新上任的第17任扶幼主委范安煌、潮州/恆春分區第11任洪碧娥與林光隆兩位分區主委。（圖／屏東家扶中心提供）

三位新任主委都有社團參與經驗，新任范安煌主委也是南區扶輪社的前社長、民防中隊前隊長，積極參與社會公益活動，在他齊心吆喝之下，今年度新進扶幼委員已近百人，今日也特地安排來自屏東、潮州、恆春地區的新任委員授證典禮。

▲▼屏東家扶第17任扶幼主委范安煌交接儀式。（圖／屏東家扶中心提供）

▲由左而右-恒春分區主委林光隆、屏東主委范安煌、潮州分區主委洪碧娥高舉權杖代表帶領屏東家扶的扶幼工作持續向前行。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東家扶服務區域擴及屏東縣市33鄉鎮，扶幼委員來自各行各業，相信在委員們的協助下，能為縣內的弱勢家庭爭取更多資源。典禮最後在三位新任主委高舉權杖、點亮愛心燈下，象徵責任的啟動、資源募集，期許所有弱勢家庭所需資源能順利到位。

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