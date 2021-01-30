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快訊／部桃群聚出現死亡個案！疫情再增4本土病例

▲▼0129中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件持續發展，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布再增4例本土病例，其中1例死亡，這也是時隔264天國內再度出現死亡個案。

今日新增本土案例均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

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指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計153,716例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含149,840例排除)，其中909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

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