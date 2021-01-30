264天後台灣又有新冠死亡個案！部桃護理師婆婆「心臟衰竭」昨晚逝

▲0130部桃本土個案關聯圖，案907昨晚死亡。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；其中案907為之前確診的部桃護理師(案863)婆婆，昨晚不幸死亡，成為台灣在264天後再度出現的新冠死亡個案。

指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計153,716例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含149,840例排除)，其中909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）