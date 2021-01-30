網憂「電子票證搭火車不受限」成破口！台鐵曝4大管控重點

▲台鐵春節防疫措施加嚴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

為加強防疫效果，交通部宣布春節期間高鐵停賣自由座、台鐵城際列車站票每列限賣120張，每節車廂限站15人，電子票證不受限。此規定一出引發不少網友討論，質疑不管控使用電子票證的旅客，防疫效果恐受影響。台鐵局則回應，電子票證有四大管控重點。

交通部宣布，自2/1起搭乘大眾運輸不可飲食，除喝水、吃藥、哺乳等特殊情形例外。針對高鐵及臺鐵車票銷售部分，自2月8日至2月16日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；臺鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位(每車廂至多15位)，電子票證不受限。

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針對台鐵春節防疫規範不限制電子票證一事，引發不少網友質疑，有網友在臉書社團「靠北台鐵」指出，雖然每列車只販賣120張站票，但若旅客以電子票證搭車，總數控管恐會失效，站務人員也無從管轄，旅客甚至可以事後投訴。

有網友直言「簡單來說這次就是什麼限制都沒有做」、「限賣120張站票，起站120張賣出，後面的站就無法賣？還有用電子票卡有辦法控制不上車？」、「自強號無座就直接刷悠遊卡了，除非太遠」、「有可能限量就有鬼，那是不可能的事！」、「口號管理一直是台鐵局的強項」。

▲春節搭乘雙鐵旅客人數多。（圖／記者屠惠剛攝）

還有網友說「簡單來講這次限制的宣示意義較大，跟你們說了，現在搭火車群聚很危險，少來搭！一方面不能禁的太過火，讓大家都回不了家，另方面實際的執行上在人力捉襟見肘下有困難...所以訂出了一個勉強能交差的辦法」。

對於批評聲浪，台鐵局表示，考量通勤族仍有持電子票證搭車需求，因此不限制電子票證旅客，除普悠瑪、太魯閣外，其他車種均可使用電子票證搭乘，旅客進站都須戴口罩、量體溫，以確保防疫需求。

台鐵局指出，電子票證有四大管控重點，包括普悠瑪、太魯閣禁用電子票證搭乘；PP自強號編組為12輛，有餘裕容納電子票證旅客，DMU自強號視旅客量必要時尚可再加掛車廂；站票均由票務系統管制，不會超量；將視輿情協調高鐵加開列車。