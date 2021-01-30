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匈牙利計劃購500萬劑陸製新冠疫苗　王毅：體現認可和信任

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

匈牙利政府早前批准中國國藥集團研發的新冠疫苗緊急使用授權，成為歐盟首個成員國批准使用中國疫苗。29日，中國國務委員兼外長王毅與匈牙利外長西亞爾托通電話表示，匈牙利此舉體現了對中國疫苗安全性和有效性的認可和信任。對此，匈牙利總理歐爾班則指，他最信任中國生產的疫苗。

西亞爾托在社交網站表示，計劃購買的500萬劑國藥疫苗將分4個月付運，當地四分一人口，即250萬人可以接種，因此或提前放寬防疫限制措施。

王毅與西亞爾托通話時表示，匈方的決定體現雙方在困難時互施援手的優良傳統，中國將從雙方全面戰略夥伴關係出發，積極推動中企向匈方出口首批疫苗，相信疫苗合作一定能成為兩國抗疫合作的升級版。

▲▼王毅。（圖／翻攝自新華社）

▲王毅。（圖／翻攝自新華社）

西亞爾托表示，中方疫苗有助該國挽救更多生命，復工復產及經濟復甦得以加速；他又對中方給予的大力支持表達感謝，並希望中方加快審批程序為匈方採購中國疫苗提供便利。

另一方面，歐爾班在接受採訪時表示，中國最為了解新冠病毒，對中國研發的疫苗很有信心。他還直言，歐盟疫苗採購工作一直非常緩慢，所以匈方必須採購其它被證實有效的疫苗；不論選擇西方國家還是東方國家的疫苗，都不應成為政治問題。

他進一步稱，匈牙利可接種疫苗的民眾數量將翻倍，協議很快就可以簽署，而自己屆時也會選擇接種中國的疫苗。

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