快訊／案889擴大回溯57人驗抗體追感染源！陳時中1400記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件連續5天沒有新增病例，累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（30）日宣下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。感染源不明的案889部桃出院病患，指揮中心除同樓層醫護外，另擴大採檢該樓層離院病患與陪病家屬共57人，進行血清抗體檢驗，進一步釐清感染來源。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

然而案889感染來源路徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，昨公布236人檢驗陰性；接下來針對同樓層離院病患、陪病者進行擴大回溯追蹤，初步匡列57人，陸續進行抗體檢驗。

指揮中心統計，截至目前國內累計899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。