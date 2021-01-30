「世界市長年會」肯定台灣防疫！　通過決議：支持台參與國際組織

▲駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州受邀發表演說。（圖／翻攝自駐邁阿密台北經文處）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

世界市長會議舉辦2021年視訊年會，今天無異議通過友台決議案，讚揚台灣防疫有成，且慷慨向全球捐贈超過5000萬片口罩。決議案重申與台灣的情誼，並支持台灣國際參與。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，世界市長會議（World Conference of Mayors）今年改以視訊方式舉辦年會。世界市長會議1984年4月在美國密蘇里州成立，宗旨為促進全球城市首長交流，主要會員來自美洲、亞洲、非洲及加勒比海等地。

會議今天無異議通過決議案，肯定台灣防疫成績，並讚揚台灣捐贈超過5000萬片口罩給友邦與理念相近國家。決議案表示，這展現台灣願意在國際夥伴需要時，伸出援手的承諾。

此外，決議案指出，世界市長會議與台灣關係長年緊密互惠，在共享民主價值、自由、尊重人權與法治的基礎下，台灣也是世界市長會議所代表城市、國家的重要經濟與文化夥伴。

在國際參與方面，決議案強調，世界市長會議鼓勵並支持台灣有意義參與國際組織，包含以觀察員身分參加國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO），並有意義參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）。

這是世界市長會議自2019年來，第3度在年會中通過友台決議案。駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州今年受邀發表演說，會議上並播放台灣防疫成就、風情旅遊短片，讓更多人了解台灣。

世界市長會議創辦人福特（Johnny Ford）在會中表示，台灣政治民主自由，經濟繁榮，為發展中國家楷模，會議將繼續維繫與台灣的情誼，並堅定支持台灣參與國際社會。

錢冠州說，去年疫情蔓延全球，但台灣在政府與人民共同努力下，仍然締造經貿亮眼成績，防疫成效也獲得各國政府與媒體的肯定。防疫有成後，台灣更捐贈口罩與醫療物資協助國際社會對抗病毒，落實總統蔡英文「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的承諾。

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