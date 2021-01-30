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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國務機要費除罪化？　馬英九：沒必要、除罪化也不該溯及既往

記者羅婉庭／台北報導

在新光醫院前副院長黃芳彥過世後，外界認為「扁案」將石沉大海，前總統馬英九30日表示，他對這件事情沒什麼評論，但對於國務機要費除罪化議題，他認為立法院已經對於特別費有規定，通通都要單據，實在不需要再做其他改變。

▲國民黨聽公投系列活動，馬英九、朱立倫、江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九、江啟臣、蔣萬安出席國民黨公投系列活動。（圖／記者羅婉庭攝）

涉入扁家洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥逃往美國13年，日前驚傳在美舉槍自盡，立法院民進黨團總召柯建銘呼籲國務機要費應該修法除罪化。對此，馬英九說，以前立法院已經對於特別費有規定，現在通通都是要單據，實在不需要再做其他改變了。

至於除罪化是否為特赦陳水扁鋪路？馬英九表示，這應該不溯及既往，陳水扁是保外就醫，沒有除罪，若要繼續查也當然可以查下去，這就是庸人自擾。

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