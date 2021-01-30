空心胞狀雲轉變今晨最低7.6℃　下波冷空氣時間曝！溫差高達15度

▲今(30日)晨海上的「空心胞狀雲(open cell)」已轉變為層狀雲，堆積在台灣東側，顯示上游已無冷空氣南下。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現06:25新竹畜試7.6℃。不過白天太陽露臉後晴朗舒適，直到下週二另一波冷空氣報到，北台灣再度轉濕冷，日夜溫差高達15度左右，有心血管疾病的民眾要注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(30日)晨海上的「空心胞狀雲(open cell)」已轉變為層狀雲，堆積在台灣東側，顯示上游已無冷空氣南下；因台灣地形造成輻合作用，東側近海有圓弧狀降水回波；東北部略受波及而有零星少量降雨。

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▲今(30日)晨4：30真實色雲圖顯示，層狀雲堆積在台灣東側(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，台灣東側近海有圓弧狀降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東北部略受波及而有零星少量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今日白天起至下週一(1日)，冷空氣減弱、氣溫逐日回升；各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差逐日擴大，需注意衣著調整。

下週二(2日)至週三(3日)晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，北台灣氣溫明顯下降；桃園以北轉有局部短暫雨，轉濕冷；其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。下週三白天起至週五(5日)冷空氣減弱，北台灣天氣好轉；各地氣溫逐日回升，白天有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差常達15 度左右，仍應注意。