強冷氣團發威！胞狀雲盤踞今晨8.9℃「太平山近飄雪」　週末溫差大

▲今(29日)晨4：30真實色雲圖顯示，北部海面的「胞狀雲」顯示「強烈大陸冷氣團」南下的足跡，東側海面仍有低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有零散的降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸、大台北東側及東半部有零星少量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



記者葉國吏／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫出現在南投中寮鄉8.9度。不過太平山在凌晨2點已經降至零下0.4度，有接近少量飄雪條件。不過白天陽光露臉溫度就會提高，日夜溫差大。另外，下週二又有另一波冷空氣報到，北台灣再度濕冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(29日)晨北部海面的「胞狀雲」，顯示「強烈大陸冷氣團」南下的足跡，東側海面仍有低層雲；伴隨零散的降水回波及零星少量降雨。

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▲今日白天至明(30日)晨，受「強烈大陸冷氣團」影響，大台北轉多雲時晴。（圖／翻攝中央氣象局）

今晨2時太平山已降至－0.4度，水氣未完全散盡，有接近少量飄雪的條件，不過水氣正在轉乾，機率下降中。今日白天至明(30日)晨，受「強烈大陸冷氣團」影響，大台北轉多雲時晴，桃園以南晴時多雲，僅花東偶有局部短暫雨的機率；白天陽光下氣溫略升，今晚、明晨平地最低氣溫仍將降至8至9度，仍要注意保暖、防寒害。

下週二(2日)至週三(3日)晨另一波冷空氣影響，迎風面雲量增多，有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯下降，天氣濕冷；其他地區影響較小。下週三白天起至週四(4日)冷空氣減弱，北台天氣好轉；各地氣溫逐日回升，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差仍大，應注意。