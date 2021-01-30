白宮國安顧問表態：美須準備好要中為威脅台灣付出代價

▲白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天指出，美國必須做好準備讓中國對新疆維吾爾穆斯林的所作所為、鎮壓香港和威脅台灣等付出代價。

蘇利文在美國和平研究所（US Institute of Peace）的一項活動中表示，華府必須對這些議題清楚、一致地說明，且「準備好採取行動，並要中國對新疆所為、對香港所為，以及正對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價」。